Le week-end de mariage sauvage de Taylor Swift sur la côte du New Jersey

Taylor Swift a braqué les projecteurs sur le mariage de son ami et collaborateur fréquent Jack Antonoff avec Margaret Qualley le week-end dernier.

Hollywood est descendu sur la communauté balnéaire de Long Beach Island, New Jersey, pour célébrer l’union du couple, avec Swift en tête du peloton de stars.

Les fans ont attendu avec impatience à l’extérieur des différents événements de mariage pour essayer d’apercevoir les célébrités pendant le week-end spécial d’Antonoff et Qualley.

Voici un aperçu des détails de la célébration.

Mariée et marié

Jack Antonoff est un musicien, connu pour être le chanteur principal du groupe Bleachers, ainsi qu’un auteur-compositeur et producteur prolifique.

Antonoff et Swift se sont rencontrés en 2012, et il a produit trois chansons sur son album « 1989 », lauréat d’un Grammy. Il a ensuite contribué à ses cinq albums suivants, dont « Reputation », « Lover », « Folklore », « Evermore » et « Midnights ».

Outre Swift, il a également travaillé avec The 1975, Lorde, Carly Rae Jepsen et Lana Del Rey, qui était également invitée au mariage.

Qualley, qui est une actrice nominée aux Emmy Awards, est la plus jeune fille d’Andie MacDowell et de son ex-mari Peter Qualley.

Le joueur de 28 ans a joué dans des séries comme « The Leftovers » et des films comme « The Nice Guys » et « Once Upon a Time in Hollywood ».

Elle a reçu des critiques élogieuses pour son travail dans la série Netflix 2021 « Maid », dans laquelle MacDowell est également apparue, et a reçu sa deuxième nomination aux Emmy Awards pour le rôle. Son premier était pour son travail dans la série FX, « Fosse/Verdon ».

Selon Gens, le couple s’est rencontré en 2021 et s’est fiancé l’année dernière.

Qualley avait posté sur sa page Instagram supprimée depuis à propos des fiançailles. Dans le message, le couple a été vu en train de partager un baiser, avec Qualley écrivant dans la légende, « Oh je l’aime! » le point de vente a rapporté.

Dîner de répétition

Le dîner de répétition d’Antonoff et Qualley a eu lieu au Black Whale Bar & Fish House à Beach Haven sur l’île de Long Beach vendredi soir. Le restaurant se concentre sur les fruits de mer, y compris un bar cru avec des crevettes et des huîtres.

Non seulement le couple a été repéré, mais certains de leurs invités célèbres, dont Swift, Channing Tatum et Zoe Kravitz, ont été photographiés sortant du restaurant.

La présence de Swift au restaurant a créé une scène de foule, avec des fans qui pullulaient dans la rue.

Selon un utilisateur de TikTok qui a capturé une vidéo du chaos, la foule à l’extérieur a augmenté et la police a eu du mal à les contenir et à garder les rues ouvertes. Elle a ajouté qu’ils scandaient « Nous voulons Taylor » et a décrit la scène comme une « maison de fous ».

Mariage

Selon l’Asbury Park Press, la cérémonie s’est déroulée au Parker’s Garage, un lieu haut de gamme de Beach Haven, non loin du restaurant Black Whale.

Selon le site Web du lieu, il a d’abord été ouvert au début des années 1900 en tant qu’opération de location de restaurant / péniche, avant de se transformer au fil des ans pour offrir une variété d’options, y compris un salon à huîtres.

Ils proposent également, selon leur site Web, une salle pour 180 personnes, avec des menus personnalisés et un « style de plage décontracté ».

L’Asbury Park Press a également rapporté que la réception avait eu lieu chez Bird and Betty’s, un lieu de nuit à proximité qui offre une ambiance rétro et des jeux comme le skee-ball.

Fox News Digital a contacté les deux endroits, mais aucun n’a pu commenter le mariage.

Par page six, Swift a porté un toast aux jeunes mariés qui aurait été un rôti affectueux, en particulier d’Antonoff.

Selon le point de vente, Del Rey a donné une sérénade au couple pour leur première danse et a chanté une chanson intitulée « Margaret », qui aurait été écrite à propos de Qualley.

Invités VIP

Swift n’était pas le seul participant célèbre à avoir attiré l’attention sur le week-end de mariage d’Antonoff et Qualley.

Channing Tatum et Zoe Kravitz étaient présents. Le duo se fréquenterait depuis 2021. Ils ont été aperçus dans des ensembles plus décontractés lors du dîner de répétition, sortant du restaurant avec Swift, qui portait une robe noire en deux pièces.

La célèbre mère de Qualley, MacDowell, était bien sûr présente, tout comme son père, Peter Qualley.

La copine de Swift, Cara Delevingne, était également présente pour les festivités du mariage et on pouvait la voir marcher avec elle après la cérémonie.

Swift portait une robe en dentelle bleu clair pour l’occasion, avec des cheveux et du maquillage simples, à l’exception de sa lèvre rouge signature.

Connexion à la côte du New Jersey

Antonoff est né et a grandi dans le New Jersey et a passé « tous les étés sur l’île de Long Beach », selon une interview que le musicien avait précédemment accordée à Asbury Park Press.

Selon le point de vente, Swift et sa famille ont également passé des étés à Cape May, sur l’île voisine, lorsqu’ils vivaient à Reading, en Pennsylvanie, avant de déménager à Nashville.

En 2013, Antonoff a fait le tour de l’île avec « Today », présentant certains de ses endroits préférés, dont certains avaient été touchés par l’ouragan Sandy et étaient encore en convalescence.