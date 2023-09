Le week-end de la marche mondiale pour le climat commence en Colombie-Britannique avec une manifestation à Vancouver

Des manifestants sont descendus dans les rues de Vancouver vendredi dans le cadre de la lutte mondiale pour mettre fin aux combustibles fossiles.

Les marches, qui se dérouleront du 15 au 17 septembre, sont décrites comme une « vague de mobilisation mondiale » pour exiger une « fin rapide, juste et équitable des combustibles fossiles ».

Les manifestants se sont d’abord rassemblés à l’hôtel de ville de Vancouver vers 13 heures et marchent actuellement vers la Vancouver Art Gallery. Un autre événement est également prévu vendredi à Victoria, à l’extérieur de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, avec David Suzuki comme conférencier vers 16 h 40.

D’autres marches majeures au Canada incluent Ottawa vendredi et Toronto samedi.

« Cette mobilisation historique renouvelle et renforce les efforts coordonnés à l’échelle mondiale visant à mettre fin à l’ère des combustibles fossiles. L’ampleur de cette mobilisation et l’urgence du moment soulignent les impacts dévastateurs des récents records de chaleur, des inondations meurtrières et de la multiplication des événements météorologiques extrêmes », selon Fightfossilfuels.net.

Les organisateurs ajoutent que la crise climatique s’intensifie « et en réponse, le mouvement mondial pour la justice climatique aussi ».

Changement climatiqueVancouver