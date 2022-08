Le Waubonse Community College accepte les nominations pour 2023 Distinguished Contributor and Alumnus – Shaw Local

Les candidatures sont actuellement acceptées pour les prix 2023 Distinguished Contributor and Distinguished Alumnus Awards du Waubonee Community College. Les candidatures pour 2023 seront acceptées jusqu’au 23 janvier 2023.

Selon un communiqué de presse du collège, le prix Waubonsee Distinguished Alumnus Award est décerné à des diplômés exceptionnels du Waubonsee Community College en reconnaissance de leur soutien désintéressé et continu au collège.

Les candidats doivent avoir obtenu un diplôme d’associé à Waubonee, avoir des preuves documentées d’un dossier distingué dans la profession et / ou l’occupation de leur choix, avoir des preuves documentées de contribution et de service à leur communauté et avoir démontré un intérêt permanent pour l’éducation. Le candidat ne peut pas être un employé actuel de Waubonse, indique le communiqué.

Le prix du contributeur distingué Waubonse est décerné à des individus, des groupes ou des organisations qui ont apporté des contributions exceptionnelles ou apporté un soutien exemplaire au collège, indique le communiqué.

Pour voir les anciens lauréats du prix Distinguished Contributor et Alumnus Award ou pour proposer la candidature d’un individu, d’un groupe ou d’une organisation, visitez waubonsee.edu/distinguished.