Le Waubonee Community College organisera une formation de tireur active vendredi sur le campus de Sugar Grove – Shaw Local

La police du campus du Waubonnee Community College et d’autres organismes locaux d’application de la loi organiseront une formation de tireur actif sur le campus de Sugar Grove de 9 h à 17 h le vendredi 12 août.

La formation aura lieu le côté nord du campus dans les salles Akerlow et Weigel, et impliquera des scénarios réalistes avec des acteurs en direct, selon un communiqué de presse du collège.

Certains officiers participants auront des armes, et bien qu’aucune balle réelle ne soit utilisée, des bruits forts peuvent être entendus sur le campus et dans les environs. Des véhicules de police seront vus dans les stationnements du campus pendant la durée de la formation.

“La sécurité et le bien-être de nos étudiants, professeurs, personnel et communauté sont notre priorité numéro un”, a déclaré le chef de la police du campus du Waubonee Community College, JC Paez, qui apporte cette formation par l’Illinois Tactical Officers Association sur le campus. « Cela nécessite un engagement continu à former et à préparer notre personnel aux urgences. Ce type de formation nous permet d’évaluer en permanence l’état de préparation de nos ressources et de nos équipes de déploiement rapide pour tout type de scénario de menace active.

Les étudiants, les professeurs, le personnel et les visiteurs du campus de Sugar Grove sont invités à rester à l’écart des salles Akerlow et Weigel pendant l’exercice d’entraînement.

Pour plus d’informations, contactez la police du campus du Waubonsee Community College au 630-466-2552 ou envoyez vos questions par courrier électronique à [email protected]