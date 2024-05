Le Wasteland ne se produira pas après Furiosa Box Office

Anya Taylor-Joy, Tom Burke et Chris Hemsworth dans « Furiosa : A Mad Max Saga ».

Quarante-cinq ans après que George Miller ait présenté au public Mad Maxl’auteur a peut-être enfin atteint le bout du chemin à travers le désert post-apocalyptique à moins qu’il ne trouve bientôt de l’essence à indice d’octane élevé.

Le vénéré cinéaste Furiosa : Une saga Mad Max s’inclina à un montant décevant de 32 millions de dollars au niveau national pour le week-end de quatre jours du Memorial Day et à 36,5 millions de dollars à l’étranger, diminuant les espoirs de Mad Max : Les Terres Désoléesun autre Max. tranche avec laquelle Miller joue depuis des années.

Miller et Nico Lathouris ont écrit les scénarios des deux La terre des déchets et Furiosa dans le cadre du processus de développement de Mad Max : La route de la fureurle film de Warner Bros. de 2015 qui est devenu un poids lourd de la saison des récompenses surprises, remportant six Oscars, et qui est devenu un classique d’action instantané. La terre des déchets suivrait Max Rockatansky l’année précédente Route de la fureuret impliquerait une jeune mère – et comprendrait (naturellement) beaucoup d’action.

Ces dernières semaines, Miller a reconnu que beaucoup de choses dépendaient de Furiosa en termes de possibilité de La terre des déchets. « J’attendrai certainement de voir comment cela [Furiosa] va, avant même d’y penser », a déclaré Miller aux journalistes le 16 mai, le lendemain du film d’action-aventure dystopique présenté au Festival de Cannes, sous une standing ovation de 7 minutes. Les sources conviennent que Terres désolées le destin est compliqué par Furiosaau box-office, mais soulignez qu’il n’était même pas en développement. De son côté, Warners – dont Miller est une figure bien-aimée – se dit incroyablement fier de Furiosa.

La réaction des cinéphiles est probablement aussi positive que Miller l’espérait ; il bénéficie d’un score d’audience positif de 90 % sur Rotten Tomatoes et a obtenu un B+ Cinemascore. Mais dans une tournure troublante et inattendue, beaucoup moins de femmes et de jeunes hommes adultes se sont présentés que lors de l’événement de Miller. Mad Max : La route de la fureur il y a neuf ans.

Sur Route de la fureurLors du week-end d’ouverture, la répartition était de 60 pour cent d’hommes contre 40 pour cent, selon des sources ayant accès aux enquêtes de sortie menées par PostTrak. Mais FuriosaL’audience de était composée à 71 % d’hommes et à 29 % de femmes, une baisse inquiétante et un chiffre surprenant pour un long métrage commercialisé comme un véhicule conduit par des femmes. Et la tranche d’âge des 18-24 ans, qui est la plus grande consommatrice de cinéma, a chuté de 31 pour cent pour Route de la fureur à 21 pour cent pour Furiosa.

Les observateurs notent que Route de la fureur à part, les hommes alimentés Mad Max la série s’est toujours adressée à un public quelque peu spécialisé. Les trois premiers films, avec Mel Gibson dans le rôle principal, ont rapporté ensemble moins de 70 millions de dollars.

« IP comme Mad Max et chasseurs de fantômes est vieux, et ils ont les fans qu’ils vont avoir », déclare un dirigeant d’une chaîne de cinéma. « Si les studios peuvent prévoir un budget pour cela, ils pourraient gagner beaucoup d’argent. »

Parlez de faire le prochain Miller Mad Max le film pourrait refaire surface si Furiosa obtient une mise au point majeure et profite d’un road trip sur l’autoroute du box-office, alors que Route de la fureur fait grâce à un fort multiplicateur. Mais de nombreux experts du box-office doutent qu’une telle reprise soit possible, un studio rival affirmant qu’il pourrait avoir du mal à dépasser les 90 millions de dollars au niveau national.

Route de la fureur, qui a réussi à relancer la franchise en refondant Gibson avec Tom Hardy et en introduisant Furiosa de Charlize Theron, a ouvert ses portes à 45,3 millions de dollars au niveau national en route vers 379,4 millions de dollars de recettes mondiales – un poids lourd selon les standards de la franchise et un succès modeste selon les standards hollywoodiens compte tenu il disposait d’un budget net d’au moins 157 millions de dollars avant sa commercialisation. Pourtant, cela a eu un impact culturel démesuré, suffisant pour que le régime précédent de Warner Bros. donne son feu vert. Furiosa, car il semblait que le studio avait une franchise revitalisée entre les mains, et ce serait une façon d’honorer Miller et le 45e anniversaire de Mad Max. Miller, qui reste une figure appréciée du studio, n’aime pas utiliser d’effets visuels, ce qui fait grimper les coûts de production.

Miller a choisi de ne pas ramener Theron, estimant que la technologie vieillissante était utilisée dans des films tels que celui de Martin Scorsese. L’Irlandais distrayait le public. (Theron, pour sa part, était triste de ne pas revenir, malgré son expérience épuisante dans le tournage du premier.) Au lieu de cela, Miller a choisi Anya Taylor-Joy comme une version plus jeune du personnage principal de Theron et a ajouté Chris Hemsworth comme seigneur de guerre. Furiosa est aussi un film Mad Max sans Mad Max (à l’exception d’un petit caméo).

« Je pense Furiosa souffert sans Charlize. Les gens qui voient le film l’adorent. Le problème est de les amener au cinéma. Elle aurait été capable de faire ça », a déclaré un initié du studio.

Ajoute un cadre vétéran d’Hollywood : «Route de la fureur était une valeur aberrante dans la série. Il y avait aussi une jeune star sexy et une énorme star féminine. Neuf ans plus tard, il n’y avait ni l’un ni l’autre.

Furiosa couronne un mois de mai qui restera dans l’infamie dans l’histoire du box-office. En raison des grèves, les méga-tentes qui définissent l’été ont été retardées, ce qui a entraîné une chute générale de la fréquentation cinématographique et des chaînes de cinéma espérant une meilleure année 2025 (il suffit de survivre jusqu’à 25 est devenu un mantra pour les studios et les propriétaires de cinéma).. Le film de Miller n’a jamais été destiné à être un mât de tente destiné à tout public qui ancre le Memorial Day – l’année dernière, La petite Sirène a fait ses débuts à 118 millions de dollars – mais comme d’autres titres récents, il est toujours bien en deçà des prévisions de 40 à 45 millions de dollars.

Wall Street et Hollywood savaient que cette année allait être difficile, et affirment que les déclarations selon lesquelles le théâtre est terminé sont exagérées.

« Voyons ce qui se passera l’année prochaine avec Mission impossible et en 2026 avec le prochain Guerres des étoiles film », déclare l’analyste du box-office Eric Handler de Roth Capital.

Tous les regards sont désormais tournés vers juin À l’envers 2 et celui de juillet Moi, moche et méchant 4 et Deadpool et Wolverine pour dynamiser le marché et aider d’autres films dans le processus.

« Cette fièvre devrait se calmer en juin et juillet avec une surperformance d’au moins un des films les plus médiatisés pour redonner le vent dans les voiles du box-office », estime Paul Dergarabedian de Comscore.

Pour ce qui est de Furiosa, il a le week-end à venir pour lui seul et sera toujours diffusé sur des écrans Imax et grand format premium, ce qui a représenté une part importante du brut du week-end d’ouverture. Ensuite, il devra faire face à un autre véhicule et à une fonctionnalité lourde, celle de Sony. Mauvais garçons : rouler ou mourir.

—James Hibberd a contribué à cette histoire.