Le Washington Spirit de la NWSL licencie l’entraîneur Mark Parsons

Mark Parsons ne reviendra pas la saison prochaine pour entraîner le Washington Spirit, a annoncé mardi l’équipe de la National Women’s Soccer League.

L’annonce est intervenue deux jours après que le Spirit ait subi une défaite 1-0 à domicile contre le North Carolina Courage lors de la dernière journée de la saison régulière de la NWSL, manquant ainsi les séries éliminatoires pour une deuxième année consécutive.

« Nous sommes reconnaissants pour les contributions de Mark au cours de la saison 2023 », a déclaré Mark Krikorian, président des opérations de football, dans un communiqué de presse. « Il a contribué à établir des bases solides et à nous mettre sur la voie de l’excellence. Nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir. »

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Après avoir entraîné le Spirit de 2013 à 2015, Parsons a rejoint l’équipe en 2023 pour les aider dans leurs efforts de reconstruction, les menant à une fiche de 7-9-6.

Mark Parsons quitte le Washington Spirit après une seule saison au club de la NWSL. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

« Cela a été un privilège d’être de retour à Washington DC et dans la NWSL l’année dernière », a déclaré Parsons. « Je suis fier du travail que les joueurs et le personnel ont accompli cette saison, et je sais que le Spirit est bien placé pour réussir étant donné que les fondations ont été bâties. »

Il s’est dit « déçu de ne pas revenir à l’Esprit en 2024 ».

Avant la saison 2023, Parsons, 37 ans, a passé une saison en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine des Pays-Bas après six saisons en tant qu’entraîneur-chef du Portland Thorns FC (2016-21).

Reuters a contribué à ce rapport.