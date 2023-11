Le Washington Post retire l’illustration des “boucliers humains du Hamas” après une réaction violente

Le dessin de Michael Ramirez, deux fois lauréat du prix Pulitzer, a suscité de vives réactions de la part de nombreux journalistes, universitaires et lecteurs réguliers du quotidien américain, qui l’ont qualifié de « raciste » et de « désobligeant ».

Dans un note plus tard dans la journée, Le Washington Post Le rédacteur d’opinion David Shipley a exprimé ses « regrets » d’avoir autorisé la publication du dessin. Il a également partagé une sélection de réponses de lecteurs, dont la plupart ont condamné le dessin animé.

Un lecteur, Philip Farah – co-fondateur et membre du conseil d’administration de l’Alliance chrétienne palestinienne pour la paix – a écrit au journal en disant que même si le caricaturiste avait l’intention d’illustrer que le Hamas utilise des civils comme couverture, il « a involontairement mis le doigt sur la raison pour laquelle Israël La réponse est indéfendable : … assassiner tous les enfants juste pour attraper le méchant ».

Des critiques comme l’écrivain et chroniqueuse pakistanaise Fatima Bhutto ont qualifié le dessin d'”anti-musulman”, de “raciste” et de “honte”, tandis qu’Owen Jones, chroniqueur pour Le gardienl’a décrit comme une « déshumanisation raciale » des habitants de Gaza.

Cette caricature est si anti-musulmane, si raciste qu’elle laisse perplexe que n’importe quel journal puisse la publier. Au-delà de ce chiffre, Israël a assassiné plus de 4 000 enfants. N’avez-vous absolument aucune honte à représenter les enfants palestiniens de cette manière ? Quelle disgrâce @washingtonpost. https://t.co/QVEk08ScdP – Fatima Bhutto (@fbhutto) 8 novembre 2023

C’est une caricature du Washington Post. Ce n’est même pas subtil dans son racisme. Cette déshumanisation raciste est toujours une condition préalable aux meurtres de masse comme ceux qui se produisent actuellement à Gaza. https://t.co/W7iKv15VU7 pic.twitter.com/bxisnKSm68 -OwenJones (@OwenJones84) 8 novembre 2023

Dans une publication sur Instagram, le poète palestino-américain Remi Kanazi a déclaré : « Ceci est le Washington Post. C’est le genre de racisme anti-palestinien dont la publication est acceptable.»

Cela survient quelques semaines après qu’un dessin représentant Netanyahu s’opérant le ventre à l’aide d’un scalpel, avec le contour de l’incision en forme de bande de Gaza, a été retiré par un journal britannique. Le gardien. Steve Bell, qui collaborait au journal depuis plus de 30 ans, a ensuite été licencié après que sa caricature ait été qualifiée d’« antisémite ».

Juste pour expliquer. J’ai déposé ce dessin vers 11 heures du matin, peut-être le plus tôt possible. Quatre heures plus tard, dans un train pour Liverpool, j’ai reçu un appel téléphonique inquiétant du bureau avec le message étrangement énigmatique « livre de chair »… pic.twitter.com/kSfmfzlmhy – Steve Bell (@BellBelltoons) 9 octobre 2023

Selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, les frappes israéliennes ont coûté la vie à au moins 10 000 personnes dans l’enclave palestinienne, dont environ la moitié étaient des enfants. La contre-offensive israélienne était une réponse à l’attaque aérienne et terrestre du Hamas sur le continent israélien le 7 octobre, au cours de laquelle au moins 1 400 Israéliens ont été tués et plus de 200 pris en otages.

Lire aussi :

“J’ai raté quelque chose de profond et de source de division”

Dans la note qu’il a publiée jeudi, Shipley a écrit : « Un dessin que nous avons publié par Michael Ramirez sur la guerre à Gaza, un dessin dont j’ai approuvé la publication, a été considéré par de nombreux lecteurs comme raciste… la réaction à l’image m’a convaincu que j’avais manqué quelque chose de profond et de source de division, et je le regrette.

Il a ajouté que la caricature avait été retirée et qu’une sélection de réponses avait été publiée avec sa déclaration.

Alors que la plupart ont critiqué la caricature, un lecteur de Caroline du Sud aux États-Unis a déclaré qu’elle capturait « l’essence du terrorisme du Hamas ».

Dans sa note, Shipley a affirmé qu’il approuvait la caricature, pensant qu’il s’agissait d’une référence spécifique à un porte-parole du Hamas qui avait célébré les attaques contre des civils non armés en Israël. La semaine dernière, le porte-parole du Hamas, Ghazi Hamad, a salué dans une interview aux médias l’attaque du 7 octobre contre Israël et a promis de mener des attaques similaires jusqu’à ce qu’Israël soit « anéanti ».

Ramirez, double lauréat du prix Pulitzer et illustrateur du dessin animé, a commencé à travailler pour Le Washington Post Ceci peut.

Ce n’était pas la première fois que Ramirez ébouriffait les plumes avec son travail.

Dans un dessin animé pour le Journal de revue de Las Vegas plus tôt ce mois-ci, il s’en est pris au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis qui a suivi le meurtre de George Floyd, un Américain d’origine africaine, par des policiers. Dans son dessin, Ramirez représentait une femme portant un T-shirt Black Lives Matter, brandissant une pancarte indiquant « Les vies des terroristes comptent » et « Blâmez Israël ». Soutenez le Hamas.

Black Lives Matter soutient la « résistance » du Hamas. Vous êtes jugé par la compagnie que vous gardez — Michael Ramirez : The Wrong Side 11-03-23, par @Ramireztoons https://t.co/TxzVqAreOG pic.twitter.com/cye8ki59HD – Michael Ramirez (@Ramireztoons) 3 novembre 2023

Ramirez n’a pas encore publié de déclaration sur Le Washington PostLa décision de retirer son dernier dessin animé.

(Édité par Amrtansh Arora)

