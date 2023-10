Le Washington Post reçoit une glorieuse note communautaire pour avoir fait l’éloge d’un homme se faisant passer pour une femme – Twitchy

Hier, nous vous avons parlé d’un horrible article du Washington Post, faisant l’éloge de l’homme de 6’2″, et 300 livres qui a rejoint une sororité à l’Université du Wyoming. L’article passe sous silence tous les détails horribles – comme l’homme, Dallin. Langford, observant les femmes dans leurs espaces privés alors qu’elles étaient sexuellement excitées – pour le dépeindre comme une victime qui « voulait juste appartenir ».

L’un des points positifs que nous avons noté hier, cependant, est que même si les médias continuent d’essayer de promouvoir cette folie, les gens en ont assez et n’y prêtent plus attention. Et quelle meilleure voix du peuple que les notes de la communauté Twitter/X ? Hier soir, le tweet du Post faisant un lien vers l’article de Langford a été giflé avec la beauté d’une note communautaire.

Un étudiant de 21 ans de l’Université du Wyoming recherchait une communauté. Au lieu de cela, elle a fait face à des menaces de mort, à un procès fédéral et à une tentative de l’expulser. https://t.co/0lieMT4Xvr – Le Washington Post (@washingtonpost) 14 octobre 2023

Voici la note complète dans toute sa splendeur :

Langford est pas une femme. Langford n’est même pas un homosexuel. Langford est un homme hétérosexuel qui s’amusait en regardant les filles de la sororité. Et les dirigeants nationaux honteux de la sororité l’ont permis en changeant les règles de la sororité et en trahissant les femmes de la sororité.

Et c’est tout ce qu’il y a à faire. Les gens en ont fini avec le culte de l’idéologie du genre.

Twitter s’est cependant amusé avec la note, aux dépens du Post.

Le Washington Post se moque désormais des prédateurs sexuels présumés. pic.twitter.com/LFW33yd2bV – Bonchie (@bonchieredstate) 15 octobre 2023

Alors jour qui se termine par « y » ? – Timothy Watson (@timothy_watson) 15 octobre 2023

Recommandé

Nous pensons toujours que la suggestion faite hier selon laquelle Jeff Bezos vient de fermer l’ensemble du journal est l’une des meilleures recommandations que nous ayons entendues depuis un moment.

Je dois aimer les notes de la communauté 😂 https://t.co/QcCrO9ptWx – Harmeet K.Dhillon (@pnjaban) 15 octobre 2023

Excellente note communautaire. Il est intéressant de constater à quelle fréquence le mouvement trans nécessite que vous soyez absolument en état de mort cérébrale. https://t.co/Xcdx7otrpq – Frank J. Fleming (@IMAO_) 14 octobre 2023

C’est la seule façon pour l’idéologie du genre de survivre. Mais heureusement, un nombre croissant de personnes refusent de s’y conformer.

Incroyable à quel point la culture a changé (ou à quel point ils sont en essayant pour le changer), n’est-ce pas ?

La note communautaire apporte de la clarté à cet article sur un homme qui insiste pour rejoindre des sororités de femmes. https://t.co/nUOgVVycmp – Ian Miles Cheong (@stillgray) 15 octobre 2023

Le ratio obtenu par WaPo pour cela est possible parce qu’Elon Musk a acheté Twitter. Les gens qui pensent que c’est bien ne peuvent plus y générer de likes et de RT. Les gens qui pensent que c’est mauvais une fois auraient été bannis ou dépriorisés pour avoir dit cela. Maintenant, ils ont les chèques bleus. https://t.co/zDY0UOeBxj -Daniel Friedman (@DanFriedman81) 15 octobre 2023

Nous pensons qu’Elon a encore de gros problèmes à résoudre (en particulier concernant les personnes qu’il embauche), mais vous ne pouvez pas remettre en question le fait que le Washington Post n’aurait jamais reçu les moqueries qu’il mérite sous l’ancien propriétaire de Twitter.

Et, malheureusement pour l’establishment – ​​les politiciens, les médias et les influenceurs – les Community Notes restent la plus grande chose qui soit jamais arrivée à Twitter.

===============================================

Note de l’éditeur : aimez-vous les reportages conservateurs de Twitchy s’attaquant à la gauche radicale et aux médias éveillés ? Soutenez notre travail afin que nous puissions continuer à vous apporter la vérité. Rejoignez Twitchy VIP et utilisez le code promo SAVEAMERICA pour obtenir 40 % de réduction sur votre abonnement VIP !