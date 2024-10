Le Washington Post ne soutiendra aucun candidat à l’élection présidentielle de 2024, rompant ainsi des décennies de tradition

New York

CNN

—



Pour la première fois depuis des décennies, le Washington Post ne soutiendra pas un candidat à l’élection présidentielle de cette année, a annoncé vendredi l’éditeur du journal, une décision qui a suscité l’indignation généralisée du personnel du journal.

« Le Washington Post ne soutiendra pas un candidat à la présidentielle lors de cette élection. Ni lors d’une future élection présidentielle », a déclaré Will Lewis, éditeur du Post, dans un communiqué. déclaration. « Nous revenons à nos racines, qui consistaient à ne pas soutenir les candidats à la présidentielle. »

La poste a annoncé la décision Le propriétaire milliardaire du journal, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a déclaré qu’il ne l’approuverait pas, citant deux sources informées du dossier.

Les rédacteurs du Post avaient rédigé un projet d’approbation du vice-président Kamala Harris et il était prêt à être approuvé par son conseil d’administration, mais le projet n’a jamais été présenté, a déclaré à CNN une personne connaissant le sujet.

« Beaucoup de membres du comité de rédaction sont surpris et en colère », a déclaré la personne.

Le Post a soutenu un candidat à la présidentielle à chaque élection depuis les années 1980. Dans sa déclaration, Lewis a fait référence aux décisions passées du comité de rédaction de ne pas soutenir un candidat, notant qu’il s’agit d’un droit « auquel nous revenons ».

« Nous reconnaissons que cela sera interprété de diverses manières, notamment comme un soutien tacite à un candidat, ou comme une condamnation d’un autre, ou encore comme une abdication de responsabilité. C’est inévitable », a poursuivi Lewis. « Nous ne le voyons pas de cette façon. Nous le considérons comme conforme aux valeurs que The Post a toujours défendues et à ce que nous espérons chez un leader : caractère et courage au service de l’éthique américaine, vénération de l’État de droit et respect de la liberté humaine sous tous ses aspects. »

Les propriétaires de journaux jouent généralement un rôle dans l’approbation de leur publication et approuvent les éditoriaux, qui sont considérés comme le reflet de leurs opinions. Un porte-parole du Post n’a pas fait de commentaire.

Avant l’annonce de vendredi, le rédacteur en chef de la page éditoriale du Post, David Shipley, a déclaré aux membres du personnel que Lewis publierait une note publique avec la décision.

« La nouvelle est importante – et je sais qu’il y aura de fortes réactions dans tout le département », a écrit Shipley dans une note.

Robert Kagan, rédacteur en chef du Post, a déclaré à CNN qu’il avait démissionné du journal suite à la décision de Bezos de bloquer l’approbation.

Cette décision a également suscité de vives critiques de la part de Marty Baron, l’ancien rédacteur en chef du Post qui a dirigé le journal dans sa couverture de l’attaque du 6 janvier 2021.

« C’est de la lâcheté, et la démocratie en sera la victime. « Donald Trump verra cela comme une invitation à intimider davantage le propriétaire Bezos (et d’autres) », a écrit Baron dans un communiqué. publication sur les réseaux sociaux. « Une veulerie inquiétante dans une institution réputée pour son courage. »

Sous Baron, le journal continua gagner un prix Pulitzer pour le service public pour sa couverture de l’assaut contre le Capitole américain, qu’il a qualifié de « tentative de coup d’État ».

Pendant la présidence de Trump, il s’est disputé avec Bezos, notamment en ce qui concerne Amazon. Trump a qualifié le Post de « Fake News Washington Post » et l’a ridiculisé en le qualifiant de « lobbyiste en chef » d’Amazon.

Trump a directement accusé Amazon de ne pas payer suffisamment d’impôts et de profiter du service postal américain. L’administration Trump a également bloqué le contrat de cloud computing de 10 milliards de dollars entre Amazon et le Pentagone, ce qui était largement considéré à l’époque comme un Trump cherchant à se venger de Bezos pour les reportages du Post.

C’est Bezos, a écrit Baron dans son livre « Collision of Power », qui a finalement aidé à décider du slogan du Post « La démocratie meurt dans les ténèbres » qui a été adopté pendant l’ère Trump.

Mais la décision de Bezos de ne pas participer à la course de 2024 a laissé certains membres de la rédaction du Post aveuglés et dégoûtés, ont déclaré des sources du Post à CNN. « Nous sommes furieux », a déclaré l’un des auteurs, indiquant que les membres du personnel envisageaient de signer une lettre ouverte dénonçant la décision.

Une autre personne a invoqué le slogan du Post et a déclaré : « La démocratie ne meurt pas dans l’obscurité, elle meurt lorsque les gens consentent par anticipation aux caprices d’un fasciste. » D’autres membres du personnel du Post ont publiquement exprimé leur consternation.

« Le journal pour lequel j’ai adoré travailler pendant 47 ans est en train de mourir dans l’obscurité », a écrit David Maraniss, rédacteur en chef lauréat du prix Pulitzer, dans un article. publication sur les réseaux sociaux.

Un autre journaliste du Washington Post, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré à CNN qu’il avait des sentiments mitigés à propos de cette décision.

« Je suis content que le Post ne soutienne plus. Mais quelle période horrible et quelle façon horrible de déployer cela », a déclaré la personne. « Si vous avez lu le Post ces dernières années et tous les faits découverts par les médias, je ne suis pas sûr que vous ayez besoin que le comité de rédaction vous dise quoi faire. »

La décision intervient quelques jours seulement après que le propriétaire du Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, a bloqué le soutien prévu à Harris par le journal, entraînant la démission de trois membres du comité de rédaction.

Les grandes chaînes de journaux américaines ont également réduit leur soutien ces dernières années. McClatchy et Alden Global Capital, qui possède des centaines de journaux à travers le pays, ont mis fin à cette pratique. Plus tôt cet été, le New York Times a annoncé qu’il ne soutiendrait plus les courses locales, bien qu’il l’ait plus tard a approuvé Harris comme « le seul choix patriotique pour le président ».

Vendredi, le Philadelphia Enquirer et le Houston Chronicle également approuvé Harris.

« L’Amérique mérite bien plus qu’un aspirant autocrate qui ignore la loi, fuit pour éviter la prison et ne se soucie de personne d’autre que de lui-même », The Inquirer » le comité de rédaction a écrit.