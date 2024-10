Le « Washington Post » ne soutiendra aucun candidat à la présidentielle : NPR

basculer la légende Marvin Joseph/Le Washington Post via Getty Images

Même si la course à la présidentielle entre l’ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris est au coude à coude, Le Washington Post a décidé de ne pas apporter de soutien présidentiel pour la première fois en 36 ans, a annoncé vendredi l’éditeur et PDG.

« Nous revenons à nos racines, qui consistaient à ne pas soutenir les candidats à la présidentielle », a écrit Will Lewis dans un article d’opinion publié sur le site Internet du journal. Il a fait référence à la politique du journal dans les décennies précédant 1976, lorsque, à la suite du scandale du Watergate que le Post a éclaté, il a soutenu le candidat démocrate Jimmy Carter. La dernière fois que Poste n’a soutenu aucun candidat à la présidentielle lors des élections générales de 1988, selon une recherche dans ses archives.

Les collègues ont appris la nouvelle par le rédacteur en chef de la page éditoriale, David Shipley, lors d’une réunion tendue peu avant l’annonce de Lewis. La réunion a été caractérisée par deux personnes ayant une connaissance directe des discussions sous couvert d’anonymat pour parler de questions internes.

Shipley avait approuvé une approbation éditoriale pour Harris qui était en cours de rédaction plus tôt ce mois-ci, selon trois personnes ayant une connaissance directe. Il a déclaré à ses collègues que la décision d’approuver était en cours d’examen par le propriétaire milliardaire du journal, Jeff Bezos. C’est la prérogative du propriétaire et c’est une pratique courante.

Vendredi, Shipley a déclaré qu’il avait déclaré jeudi à d’autres dirigeants du comité de rédaction que la direction avait décidé qu’il n’y aurait pas d’approbation, même si Shipley était au courant de la décision depuis un certain temps. Il a ajouté qu’il « possède » ce résultat. La raison invoquée était de créer un « espace indépendant » dans lequel le journal ne dit pas aux gens pour qui voter.

Les collègues se sont dits « choqués » et uniformément négatifs. Rédacteur en chef Robert Kaganqui a vivement critiqué Trump, le qualifiant d’autocratique, a déclaré à NPR qu’il avait démissionné du comité de rédaction en conséquence.

Ancien Washington Post Le rédacteur en chef Martin Baron, qui a conduit la rédaction à être acclamé pendant la présidence de Trump, a dénoncé la décision avec virulence.

« C’est de la lâcheté, un moment d’obscurité qui fera de la démocratie une victime », a déclaré Baron dans une déclaration à NPR. « Donald Trump célébrera cela comme une invitation à intimider davantage le propriétaire du Post, Jeff Bezos (et d’autres propriétaires de médias). L’histoire marquera un chapitre inquiétant de veulerie dans une institution réputée pour son courage. »

Poste Les porte-parole de l’entreprise ont refusé de commenter au-delà de la déclaration de Lewis aux lecteurs.

Une décision similaire de Los Angeles Times Le propriétaire Patrick Soon-Shiong a conduit cette semaine à la démission du rédacteur en chef du journal et de deux membres du comité de rédaction. Soon-Shiong a déclaré qu’il avait demandé au comité de rédaction de rédiger une « analyse factuelle » des politiques et des plans de Trump et Harris. Dans sa lettre de démission, la rédactrice en chef des éditoriaux, Mariel Garza, a déclaré que cette décision donnait au journal un aspect « lâche et hypocrite », compte tenu de ses précédents reportages et éditoriaux sur Trump.

Le PosteL’équipe d’enquête de a régulièrement fait état d’actes répréhensibles et d’allégations d’illégalité commises par l’ancien président Donald Trump, le candidat républicain à la présidentielle, et ses associés. Le comité de rédaction, qui fonctionne indépendamment de la salle de rédaction, a déclaré à plusieurs reprises que les actions de Trump au pouvoir et sa rhétorique en tant que candidat le rendaient inapte à exercer ses fonctions.

Il s’est particulièrement concentré sur ce qu’il a fait en janvier 2021 pour encourager ses partisans à refuser la certification formelle de l’élection du président Biden.

Durant sa campagne électorale, Trump a menacé de se venger des journalistes et des médias s’il remportait à nouveau la présidence.

Il a notamment promis d’emprisonner les journalistes qui n’identifieraient pas la source des fuites gouvernementales et de priver trois grandes chaînes de télévision de leurs licences de diffusion. (Seules les chaînes de télévision locales sont effectivement agréées par les régulateurs fédéraux, et non par les réseaux eux-mêmes. Mais les trois réseaux possèdent à eux deux 80 chaînes de télévision locales.)

La possibilité que le Poste pourrait refuser une approbation a été signalé pour la première fois par Statut de la newsletter d’Oliver Darcy. Même avant l’annonce de vendredi, l’absence potentielle d’éditorial avait suscité la consternation des journalistes du Postequi y voient une publication américaine majeure qui doit peser sur le sujet le plus urgent du moment.

Poste Le propriétaire Bezos, fondateur d’Amazon et l’une des personnes les plus riches du monde, a des contrats majeurs devant le gouvernement fédéral dans ses autres activités commerciales, avec des implications de plusieurs milliards de dollars affectant les activités de transport maritime et les services de cloud computing d’Amazon ainsi que sa société spatiale Blue Origin.

Bezos a nommé Lewis, qui a une bonne foi conservatrice, en tant qu’éditeur et PDG en janvier. Lewis a occupé le même rôle chez Rupert Murdoch Le journal Wall Street; a été rédacteur en chef du journal londonien Télégraphequi est étroitement allié au parti conservateur ; et a été consultant auprès du conservateur Boris Johnson lorsque celui-ci était Premier ministre britannique.

Des collègues ont déclaré à NPR que Bezos avait choisi Lewis en partie pour sa capacité à s’entendre avec de puissantes personnalités conservatrices, dont Murdoch.

Dans ses mémoires, Collision de pouvoirBaron a écrit que l’éditeur de l’époque, Fred Ryan, ne voulait pas apporter son soutien à la course de 2016 opposant Trump à l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton.

Fred Hiatt, alors rédacteur en chef de la page éditoriale, a envisagé de démissionner. La réponse de Bezos à l’époque : « Pourquoi ne ferions-nous pas une approbation ? »