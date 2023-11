Le Washington Post moqué par les conservateurs pour la suppression d’une caricature anti-Hamas : “Woke have Speaking”

Les critiques des conservateurs se multiplient contre le Washington Post pour avoir publié une caricature politique anti-Hamas après que certains membres du personnel ont exprimé de « profondes inquiétudes » à propos du panel.

Le dessin de Michael Ramirez du Las Vegas Review-Journal, également publié dans le Post deux fois par semaine, était intitulé “Boucliers humains” et représentait un porte-parole du Hamas disant : “Comment Israël ose-t-il attaquer des civils”, tandis qu’une femme à l’air effrayée et quatre enfants sont attachés avec une corde à son corps.

Le dessin animé a été présenté dans l’édition imprimée du journal du 8 novembre et en ligne, qui a ensuite été supprimé après des réactions négatives, tant internes qu’externes.

“Il y a eu à la fois des critiques externes et des critiques internes. Je pense qu’un certain nombre de personnes, à l’intérieur comme à l’extérieur, ont été offensées par la caricature, tant de l’homme que de la femme. Je ne suis cependant pas sûr que le message lui-même [criticizing Hamas] C’était le problème”, a déclaré un initié du Washington Post à Fox News Digital.

La suppression et les excuses ultérieures du Post ont provoqué la colère de certains commentateurs politiques conservateurs en ligne, qui ont critiqué le média pour avoir refusé de soutenir la caricature.

“Que le message passe, car les éveillés ont parlé : les groupes terroristes utilisant des boucliers humains ne posent pas de problème”, a écrit le consultant politique Noah Pollak dans un article sur X. “Mais se moquer des groupes terroristes utilisant des boucliers humains est profondément problématique.”

“Je suis assez surpris que le Washington Post ait publié ce dessin, étant donné qu’il s’agit d’une description tout à fait exacte des tactiques du Hamas”, a écrit Sonny Bunch du Bulwark sur X.

Le journaliste Jeryl Bier a écrit qu’il n’était pas convaincu du raisonnement du Post derrière ses excuses. “Je suis sceptique quant au fait que retirer une caricature parce que certaines personnes s’en plaignent relève de ‘l’esprit du journalisme d’opinion’.”

Le Comité de rédaction du New York Post a déclaré au Washington Post que “les excuses sont l’erreur, pas la publication” du dessin anti-Hamas.

“Cette retraite encourage simplement ceux qui s’opposent à un message”, a écrit le comité de rédaction du New York Post, “à crier au “racisme” afin de censurer” les discours avec lesquels la gauche politique n’est pas d’accord.

“La démocratie meurt dans l’obscurité”, tel est le slogan du WaPo ; nous sommes attristés de le voir s’abandonner au côté obscur”, a poursuivi le conseil d’administration.

Le Washington Post présente ses excuses et supprime le dessin animé anti-Hamas après que les critiques l’ont qualifié de raciste.

David Shipley, rédacteur en chef des opinions du Washington Post, a expliqué pourquoi il l’avait retiré.

“En tant que rédacteur de la section d’opinion, je suis responsable de ce qui apparaît dans ses pages et sur ses écrans. La section dépend de mon jugement”, a commencé Shipley. “Un dessin publié par Michael Ramirez sur la guerre à Gaza, un dessin dont j’ai approuvé la publication, a été considéré par de nombreux lecteurs comme raciste. Ce n’était pas mon intention. J’ai vu le dessin comme une caricature d’un individu spécifique, a déclaré le porte-parole du Hamas, qui a célébré les attaques contre des civils non armés en Israël.

“Cependant, la réaction à l’image m’a convaincu que j’avais raté quelque chose de profond et de source de division, et je le regrette”, a poursuivi Shipley. “Notre rubrique a pour objectif de trouver des points communs, de comprendre les liens qui nous unissent, même dans les moments les plus sombres. Dans cet esprit, nous avons démonté le dessin.”

Le message de Buzbee au personnel était signalé pour la première fois par le Washington Free Beacon.

