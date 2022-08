Le Washington Post en difficulté financière – médias

Le journal appartenant à Bezos perd de l’argent, selon un rapport de son grand rival le New York Times

Le Washington Post est dans une spirale financière descendante, selon le grand rival du journal, le New York Times, qui a analysé la fortune de son concurrent dans un rapport publié mardi. Non seulement la poste est sur la bonne voie pour perdre de l’argent en 2022 après “années de rentabilité», mais il pourrait devoir licencier jusqu’à 10 % du personnel de sa salle de rédaction, selon l’exposé.

Sans l’ancien président Donald Trump attirant du trafic, le Post a perdu des lecteurs, en particulier en ligne, où ses rangs d’abonnés numériques payants sont tombés en dessous de trois millions, annulant deux années de gains. Pendant ce temps, les revenus de la publicité numérique ont diminué de 15 % par rapport aux chiffres de l’année précédente, selon un document financier interne consulté par le Times.

Des mesures de resserrement de la ceinture pourraient voir jusqu’à 100 employés de la salle de rédaction licenciés, ont affirmé des sources internes, citant des déclarations faites par le PDG et éditeur Fred Ryan aux dirigeants de la salle de rédaction. Cela reviendrait à 10% du personnel de la salle de rédaction. Bien que cela puisse être accompli via un gel des embauches plutôt que des licenciements purs et simples, Ryan en aurait marre de “improductif” les employés qui travaillent à domicile au lieu de se déplacer.

Lire la suite Les sous-traitants de Facebook « licenciés par algorithme » – médias

Une porte-parole du Post a nié que des réductions étaient à venir, affirmant que non seulement le journal ne réduisait pas, mais qu’il embauchait en fait plus de personnel et «explorer les postes qui devraient être réorientés pour servir un public plus large, national et mondial.” La situation financière du Post n’était pas aussi désastreuse que les documents internes vus par le Times le laissaient entendre, a-t-elle soutenu. La rédactrice en chef Sally Buzbee l’a soutenue, affirmant que la salle de rédaction ajoutait actuellement 150 postes.

Buzbee a reconnu que le document devait «diversifier ce que les gens viennent chez nous pour“, et la porte-parole a noté qu’il ouvrait de nouveaux centres d’information internationaux, en se concentrant sur l’attraction de jeunes lecteurs et en s’associant au studio hollywoodien Imagine Entertainment, et qu’il serait sûrement”voir les retours, à la fois en termes de revenus de consommation et de revenus publicitaires, sur ce travail dans l’année à venir.”

Elle a démenti avec ferveur les rumeurs selon lesquelles le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, qui a acheté le Post en 2013 pour 250 millions de dollars, se désintéressait de son journal, malgré une baisse de Zoom et des réunions téléphoniques au cours des deux dernières années.

LIRE LA SUITE: Les Américains quittent leur emploi à un rythme record

Malgré ses maux fiscaux, le Post a apparemment de grands rêves, car cinq initiés ont affirmé que les dirigeants avaient discuté de l’acquisition de rivaux aussi importants que l’Associated Press, The Guardian et The Economist. L’équipe d’examen stratégique du journal a suggéré qu’un achat important à l’étranger serait un moyen facile d’atteindre l’objectif déclaré du PDG de devenir “la source définitive de nouvelles et d’informations pour le monde anglophone.”