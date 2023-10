Le Washington Post écrit un article ignoble sur un homme qui a rejoint une sororité féminine – Twitchy

Comme les lecteurs de Twitchy le savent, les femmes de la sororité Kappa Kappa Gamma de l’Université du Wyoming ont non seulement été forcées par leurs dirigeants nationaux de laisser un homme en robe rejoindre leur sororité et vivre avec elles, mais un juge du Wyoming a ensuite rejeté leur poursuite pour avoir il a été retiré, défiant toute logique, raison et réalité biologique.

Alors, bien sûr, le Washington Post de ce week-end vient juste avait d’écrire un article sur cet homme, Dallin Langford (il aime être appelé « Artemis », mais nous ne nous laissons pas aller à cette folie).

Un étudiant de 21 ans de l’Université du Wyoming recherchait une communauté. Au lieu de cela, elle a fait face à des menaces de mort, à un procès fédéral et à une tentative de l’expulser. https://t.co/0lieMT4Xvr – Le Washington Post (@washingtonpost) 14 octobre 2023

Dans l’article, William Wan du Post décrit continuellement Langford comme une victime, expliquant qu’il était une cible qui voulait juste « appartenir », mais qu’il était plutôt décrit comme un pervers et un prédateur.

Sauf que c’est un pervers. Curieusement, Wan a négligé d’inclure les plaintes des femmes de la sororité selon lesquelles Langford était excité sexuellement en regardant les femmes dans leurs espaces privés.

Un homme trans-identifié de 6’2 restera dans une sororité du Wyoming après qu’un tribunal a rejeté une poursuite intentée par 6 de ses membres féminins. Les femmes ont déclaré qu’Artemis Langford les avait « regardées » se déshabiller dans la sororité, parfois en érection.https://t.co/k4yJsIbQCD – REDUXX (@ReduxxMag) 28 août 2023

REDUXX fournit des détails encore plus horribles dans leur article complet.

Mais pour Wan et le Post, cela ne correspond pas à leur histoire pré-écrite. Langford ne peut être qu’une victime, pas un prédateur, sinon le récit s’effondre. Bien sûr, puisqu’il s’agit du Wyoming, Wan a également profité de l’occasion pour parler du 25e anniversaire de la mort de Matthew Shepard, répétant le mensonge selon lequel il s’agissait d’un « crime de haine anti-gay », alors que les faits sont clairs : Shepard était un trafiquant de drogue qui a été tué par son amant gay à la suite d’un trafic de drogue qui a mal tourné.

Recommandé

Les faits n’ont pas d’importance, juste le récit.

Mais Twitter n’en avait rien.

Les filles de la sororité n’étaient pas à l’aise à l’idée de partager leur maison avec un homme de 6’4 et 240 livres qui avait des érections en les regardant changer. Les médias affirment qu’il est la victime. https://t.co/iKAZ3PlxMo – Prix Greg (@greg_price11) 14 octobre 2023

(Nous pensons qu’il ne mesure que 6’2′, mais il est également plus proche de 300 livres, vous pouvez donc comprendre pourquoi les femmes ne voudront peut-être pas se déshabiller en une telle présence.)

C’est un homme qui a rejoint une sororité pour satisfaire son fétichisme sexuel au détriment de la sécurité et du confort des filles. Les témoignages des membres de la sororité, détaillant les questions sexuellement invasives avec lesquelles il les harcelait, le montrent clairement. Journos se range une fois de plus du côté du… https://t.co/A74sF3XiNk – Allie Beth Stuckey (@conservmillen) 14 octobre 2023

Hé @thewanreport c’est un HUI ! Le mec tirait sur ses affaires tout en regardant les filles s’habiller ou se déshabiller. Vous devez vous en tenir à la santé mentale et signaler à quel point IL a besoin d’une aide mentale. https://t.co/97QIWI2G2r – 🎃Kristi🎃 (@IlsCallMeNans) 14 octobre 2023

Nous ne remercierons jamais assez les utilisateurs de Twitter d’avoir refusé d’accepter les pronoms « préférés ». Langford est un ilet il semble plutôt pervers.

C’est un homme, et il est dérangé de penser qu’il devrait avoir accès à une sororité de femmes. https://t.co/2lKczFxOsF – Bonchie (@bonchieredstate) 14 octobre 2023

Ce type était assis dans une sororité de filles, ayant des érections en les regardant s’habiller. Les médias sont votre ennemi. https://t.co/NQD7O3wUqH – John Jackson (@pvtjokerus) 14 octobre 2023

Tout le monde connaît désormais ce dicton, mais on ne le répétera jamais assez : « Même si vous pensez détester les grands médias, vous ne les détestez pas assez. »

Oh, je pense que je vois un problème avec votre article. C’est un mec. https://t.co/p5FeLqSWoP – (((Aaron Walker))) (@AaronWorthing) 14 octobre 2023

Un gros voyeur effrayant reçoit un morceau rampant et minaudant @washingtonpost parce qu’un groupe d’étudiantes l’a poursuivi en justice sans succès pour qu’il reste en dehors de leur sororité. Combien de temps encore la société devra-t-elle supporter que les élites excusent et célèbrent ces hommes ? https://t.co/2K8xDHNw5C – Katherine Deves 🇦🇺🚺 (@deves_katherine) 14 octobre 2023

Je me souviens qu’il y a à peine 5 ou 6 ans, on nous disait que les femmes avaient besoin d’« espaces sûrs » par rapport aux hommes ? Avance rapide maintenant, c’est « efficace ces femmes fanatiques ». Je suppose que le patriarcat reste invaincu. https://t.co/NkIOZpuU2z -Yancy Evans (@gallandro1) 14 octobre 2023

Le patriarcat est si rusé qu’il a même trouvé un moyen de permettre à l’homme Dylan Mulvaney de remporter un autre prix de « Femme de l’année ».

Le ratio de réponses – dans lequel le Washington Post dénonce un mec gros et négligé qui prétendait être une femme pour pouvoir s’exciter en regardant ses sœurs de sororité se déshabiller, et qui est en fait victime de discrimination – est magnifique.https://t.co/hIeOMJzCnE – Jeff Adams (@JeffAdams82) 14 octobre 2023

Et s’il y a un point positif à en tirer, c’est bien celui-là. Les grands médias et la secte de l’idéologie du genre peuvent essayer de continuer à nous dire que le noir est blanc et que le haut est le bas, mais les vraies personnes en ont assez de ces mensonges et n’en acceptent plus.

Peut-être que ramper dans la sororité avec une érection n’était pas une si bonne idée, alors. https://t.co/4CoMiRC7li pic.twitter.com/qWt7WDwwGg — Lucy Stone, agent 32265 🟩⬜️🟪 (@lucystone1871) 14 octobre 2023

Langford a de la chance qu’aucune des femmes de la sororité n’ait décidé que Lorena Bobbitt avait peut-être une ou deux bonnes idées.

Nous avons bien dépassé la propagande et le gaslighting – cela ressemble davantage à de la violence psychologique envers les femmes. https://t.co/QqwtmKjt6o -Nina Turner (@FreyaManslayer) 14 octobre 2023

L’article du Post et de Wan a été rapporté par Enguerrand VII de Coucy de Twitchy et son omniprésente Grenouille de la Honte. C’est au moins un bon résultat.

Jeff Bezos : fermez tout le journal. C’est complètement dérangé. WaPo @thewanreport décrit un homme travesti qui a envahi une sororité et lorgne les femmes comme s’il s’agissait de la seconde venue du Christ, et il qualifie les femmes qui osent être incroyantes de méchantes sorcières. https://t.co/5CQETE5n0J -Arty Morty (@artymortyarty) 14 octobre 2023

***

Note de l’éditeur : aimez-vous les reportages conservateurs de Twitchy s’attaquant à la gauche radicale et aux médias éveillés ? Soutenez notre travail afin que nous puissions continuer à vous apporter la vérité. Rejoignez Twitchy VIP et utilisez le code promo SAVEAMERICA pour obtenir 40 % de réduction sur votre abonnement VIP !