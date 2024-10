Le Washington Post cesse de soutenir les candidats à la présidentielle alors que le journal affirme que Bezos a supprimé le soutien de Harris

Le comité de rédaction du Washington Post n’apportera pas de soutien présidentiel cette année ni « lors d’une élection présidentielle future », a annoncé vendredi l’éditeur et directeur général du journal.

Les membres du personnel de la page éditoriale avaient rédigé un document d’approbation du vice-président Kamala Harris qui n’avait pas encore été publié, ont indiqué deux sources informées de la séquence des événements. a déclaré au Post. La décision de ne pas publier l’approbation de Harris a été prise par le propriétaire du Post, le milliardaire fondateur d’Amazon Jeff Bezos, selon les sources. NBC News n’a pas vérifié ce compte de manière indépendante.

« Nous reconnaissons que cela sera interprété de diverses manières, y compris comme un soutien tacite à un candidat, ou comme une condamnation d’un autre, ou encore comme une abdication de responsabilité. C’est inévitable. Nous ne le voyons pas de cette façon, » Will Lewis a déclaré dans un déclaration sur la décision publié sur le site Internet du Post.

« Nous le considérons comme conforme aux valeurs que The Post a toujours défendues et à ce que nous espérons chez un leader : caractère et courage au service de l’éthique américaine, vénération de l’État de droit et respect de la liberté humaine sous tous ses aspects. « , a ajouté Lewis dans le communiqué, qui a reçu plus de 9 000 commentaires de lecteurs. « Nous y voyons également une déclaration en faveur de la capacité de nos lecteurs à se faire leur propre opinion sur cette décision américaine la plus importante – pour qui voter en tant que prochain président. »

Dans un communiqué, Kathy Baird, responsable des communications du Post, a déclaré : « Il s’agissait d’une décision du Washington Post de ne pas approuver, et je vous renvoie à la déclaration complète de l’éditeur. »

Le Post a soutenu un candidat à la présidence à chaque élection générale depuis 1992. Lewis a déclaré que sa rédaction « revenait » à la pratique consistant à ne pas soutenir formellement les candidats à la Maison Blanche, expliquant que le Post n’avait pas apporté son soutien lors de diverses campagnes présidentielles, y compris en 1960 ou 1972.

Cette décision a été immédiatement fustigée par Marty Baron, qui a dirigé The Post de 2012 jusqu’à sa retraite en 2021. Baron a décrit cette décision comme une « invitation » à l’ancien président Donald Trump d’intimider Bezos, qui a acheté le journal pour 250 millions de dollars en 2013.

« C’est de la lâcheté, et la démocratie en sera la victime. @realdonaldtrump y verra une invitation à intimider davantage le propriétaire @jeffbezos (et d’autres) », a déclaré Baron dans un message sur la plateforme de médias sociaux X. « Une inquiétante veulerie dans une institution célèbre. pour le courage. »

Trump a vivement critiqué Bezos pendant sa présidence et a ridiculisé le journal en le qualifiant de «Les fausses nouvelles du Washington Post » Il a attaqué à plusieurs reprises les médias au cours des huit dernières années, qualifiant parfois la presse américaine d' »ennemi du peuple ». Au cours de la première année du mandat de Trump, le journal a adopté le slogan « La démocratie meurt dans l’obscurité ».

Cette non-approbation a suscité des réactions négatives de la part des employés d’hier et d’aujourd’hui, notamment de Bob Woodward et de Carl Bernstein, les journalistes légendaires qui ont mis au jour le scandale du Watergate au début des années 1970.

« Nous respectons l’indépendance traditionnelle de la page éditoriale, mais cette décision à 11 jours de l’élection présidentielle de 2024 ignore les preuves accablantes du Washington Post sur la menace que représente Donald Trump pour la démocratie », ont déclaré Woodward et Bernstein dans un communiqué commun.

« Sous la direction de Jeff Bezos, le service d’information du Washington Post a utilisé ses abondantes ressources pour enquêter rigoureusement sur le danger et les dommages qu’une seconde présidence Trump pourrait causer à l’avenir de la démocratie américaine et cela rend cette décision encore plus surprenante et décevante, surtout à la fin de cette période. le processus électoral », ont ajouté les deux journalistes.

Huit chroniqueurs du Post ont qualifié la décision de « terrible erreur » dans un seul paragraphe. article d’opinion publié quelques heures plus tard.

« C’est le moment pour l’institution d’exprimer clairement son attachement aux valeurs démocratiques, à l’État de droit et aux alliances internationales, ainsi qu’à la menace que Donald Trump représente pour eux », écrivent les chroniqueurs.

Les dirigeants de la Washington Post Guild, qui représente les membres de la rédaction, ont déclaré dans une déclaration sur les réseaux sociaux qu’il était « profondément préoccupé » par cette décision. « Cette décision porte atteinte au travail de nos membres à un moment où nous devrions bâtir la confiance de nos lecteurs, et non la perdre », indique le communiqué.

X et d’autres plateformes de médias sociaux se sont illuminées de publications d’utilisateurs qui ont déclaré avoir annulé leur abonnement à The Post.

L’annonce de Lewis est intervenue quelques jours après l’annonce selon laquelle le Los Angeles Times ne soutiendrait ni Trump ni Harris avant les élections générales du 5 novembre. Le site d’actualité Semafor a signalé que le journal se préparait à soutenir Harris, mais le propriétaire Patrick Soon-Shiong a empêché la page éditoriale de soutenir l’un ou l’autre des candidats. (NBC News n’a pas vérifié ce rapport de manière indépendante.)

En réponse, Mariel Garza, rédactrice en chef du Los Angeles Times, a démissionné mercredi. Dans une interview avec la Columbia Journalism ReviewGarza a déclaré en partie : « Je démissionne parce que je veux dire clairement que je ne suis pas d’accord avec le silence. Dans les moments dangereux, les gens honnêtes doivent se lever. C’est ainsi que je me lève. »

Bientôt-Shiong, dans un post sur X mercredi, a déclaré en partie que le comité de rédaction a eu « l’opportunité de rédiger une analyse factuelle de toutes les politiques POSITIVES ET NÉGATES de CHAQUE candidat au cours de son mandat à la Maison Blanche, et de la manière dont ces politiques ont affecté la nation ».

« De cette façon, avec ces informations claires et non partisanes, nos lecteurs pourraient décider qui serait digne d’être président pour les quatre prochaines années », a-t-il ajouté. « Au lieu d’adopter cette voie comme suggéré, le comité de rédaction a choisi de garder le silence et j’ai accepté sa décision. »

Peu de temps après que le Post ait annoncé sa décision, Soon-Shiong a tweeté une capture d’écran d’un article sur l’actualité.

Le Washington Post est l’une des publications les plus réputées du pays. Le journal a ouvert la voie en matière de couverture du scandale du Watergate et a remporté un prix Pulitzer pour le service public pour la couverture de l’émeute du 6 janvier au Capitole américain.

Le Post a soutenu l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton en 2016 et le président Joe Biden en 2020. Dans l’article d’opinion de 2016le comité de rédaction a qualifié Trump de « sectaire, ignorant, trompeur, narcissique, vengeur, mesquin, misogyne, fiscalement imprudent, intellectuellement paresseux, méprisant la démocratie et amoureux des ennemis de l’Amérique ».

« En tant que président, il constituerait un grave danger pour la nation et le monde », a écrit le comité de rédaction.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com