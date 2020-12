WASHINGTON – Des responsables fédéraux ont fermé le Washington Monument aux visiteurs à titre temporaire à partir de vendredi après que le secrétaire américain à l’Intérieur David Bernhardt, qui a dirigé une visite privée du monument cette semaine, ait été testé positif au virus COVID-19 deux jours plus tôt.

Le porte-parole du département de l’Intérieur, Nicholas Goodwin, a confirmé la fermeture, dont le Washington Post a fait état pour la première fois. Il a déclaré que « quelques » employés du monument ont été contraints de se mettre en quarantaine à la suite du test positif de Bernhardt, ce qui a motivé la décision.

«Comme nous le faisons dans toutes les circonstances lorsqu’un employé atteste avoir le COVID-19», a-t-il déclaré, le département a travaillé avec les responsables de la santé publique pour suivre les directives appropriées telles que l’identification des contacts étroits et le nettoyage des zones le cas échéant.

« Le secrétaire était récemment au Washington Monument. En travaillant avec nos fonctionnaires et par prudence, quelques employés se sont mis en quarantaine, ce qui a entraîné une réduction temporaire des effectifs au monument et sa fermeture temporaire. »

Goodwin a déclaré que le plan était de rouvrir le Washington Monument le 21 décembre. Après avoir été fermé pendant la majeure partie de l’année écoulée au milieu de la pandémie de coronavirus, le monument a de nouveau ouvert aux visiteurs le 1er octobre.

Bernhardt, 51 ans, ancien lobbyiste du pétrole et du gaz nommé à son poste par le président Donald Trump en 2019, a été testé positif au COVID-19 mercredi, ce qui l’a conduit à s’absenter d’une réunion du Cabinet tenue plus tard dans la journée.

Le Post a rapporté que Bernardt avait donné «des visites nocturnes privées (du Washington Monument) à des associés», qui sont gérées par le National Park Service, supervisées par le secrétaire à l’Intérieur. Goodwin a déclaré à USA TODAY que le secrétaire « a donné une visite cette semaine à un petit groupe de personnes nommées (de l’intérieur), et non plusieurs tournées ».

Le National Park Service a publié un avis concernant la fermeture temporaire sur son site Web.

«Conformément aux directives des Centers for Disease Control and Prevention et en coordination avec le Bureau de la santé publique du NPS, le Washington Monument est temporairement fermé en raison d’une réduction de ses effectifs résultant d’une exposition potentielle au COVID-19», indique l’avis. « NPS s’efforce de doter le Washington Monument aux niveaux appropriés pour maintenir la sécurité de ses opérations pour les visiteurs et les employés. »

Selon The Post, le test COVID-19 positif de Bernhardt a forcé l’annulation d’une fête de vacances du département de l’Intérieur jeudi, mais la secrétaire adjointe Katharine MacGregor va de l’avant avec l’intention de visiter deux parcs nationaux du Wyoming – les parcs nationaux de Yellowstone et de Grand Tetons – la semaine prochaine.

Construit en l’honneur du président George Washington et achevé en 1884, le Washington Monument mesure 555 pieds de haut et a attiré 800000 visiteurs en 2019.

Le monument a fermé en mars en raison de la pandémie avant de rouvrir en octobre. Il a également fermé de 2011 à 2014 lors d’un projet de restauration de trois ans à la suite d’un tremblement de terre de magnitude 5,8 en août 2011 qui a endommagé la structure.

