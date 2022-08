Le wasabi que vous mangez avec des sushis est-il encore réel ?

Le sushi est sans aucun doute le plus populaire de tous les plats japonais dans le monde et en Inde. Si vous aimez ce délice préparé avec du riz, des légumes et des fruits de mer crus, vous devez également connaître son condiment wasabi. Mais est-ce que la pâte verte épicée qui vous est servie en plus de vos sushis est en fait du wasabi ? Cela pourrait décevoir tous les amateurs de sushis, mais ce que vous avez toujours pensé être du wasabi est en fait autre chose. Le wasabi, ou Wasabia Japonica, fait partie de la famille des plantes Brassicaceae qui comprend également le raifort et la moutarde. Une pâte préparée à partir des rhizomes de cette plante est ce qui est utilisé comme accompagnement pour pimenter la saveur des sushis et autres aliments. Les vendeurs réguliers ne mettent qu’une très petite proportion du wasabi réel dans la pâte et utilisent d’autres alternatives comme le raifort, la moutarde et le colorant alimentaire pour recréer la saveur. Étant donné que ces plantes appartiennent à la même famille, le processus devient facile et le goût piquant n’est pas non plus compromis.

Le wasabi frais est rarement trouvé dans les produits achetés en magasin. La vraie chose n’est pas incluse dans la plupart des produits car elle est incroyablement chère. Le coût élevé est justifié en raison du processus impliqué dans sa culture.

Business Insider a publié une vidéo de 6 minutes sur son compte Twitter officiel montrant le processus de fabrication du wasabi ainsi que les raisons de son prix élevé.

La plante de Wasabi est difficile à cultiver et ne peut être cultivée que le long des ruisseaux traversant les lits rocheux des montagnes au Japon, ce qui leur fournit les conditions spécifiques dont elles ont besoin pour prospérer. Il est connu pour être la plante la plus difficile à cultiver commercialement en raison des exigences environnementales particulières.

Le wasabi est encore principalement cultivé au Japon, mais The Wasabi Company est devenue la première entreprise en Europe à le cultiver à des fins de vente.

