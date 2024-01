Le Warehouse Art Museum déménage » Urban Milwaukee

Obtenez un aperçu quotidien des principales actualités sur Urban Milwaukee

Le Warehouse Art Museum déménage.

Le nouvel emplacement du musée d’art privé reste cependant secret. Depuis 2018, le musée est situé au 1635 W. St. Paul Ave.

Le musée a été fondé par l’artiste plasticien Jan Serr et son mari John Shannon, qui est directeur général du musée. Il est situé dans le même bâtiment que celui où se trouve Guardian Fine Art Services, fondé par Shannon et offrant un stockage sécurisé, un transport, une mise en caisse et d’autres services pour les œuvres d’art et les collections de toutes sortes. Guardian poursuivra ses activités dans le bâtiment historique de la vallée de la rivière Menomonee, qui a été réaménagé pour accueillir l’entreprise ouverte en 2017.

Le musée a fermé temporairement fin 2023 et ne rouvrira qu’en 2025, date à laquelle il devrait être dans ses nouvelles fouilles. Il prévoit cependant « plusieurs événements » en 2024.

“Jan Serr et moi voulions faire cette démarche depuis au moins un an”, a déclaré Shannon dans un communiqué public. « Nous avons désormais pris la ferme décision de le faire. Nous voulions partager cette décision avec vous maintenant.

Serr et Shannon ont ouvert le musée pour une exposition d’art moderne et contemporain. La collection du musée, comprenant des artistes du monde entier, est conçue comme le reflet de « la vision personnelle et des valeurs » de Serr et Shannon, selon le musée.

L’objectif général de la nouvelle installation est l’agrandissement. Le musée espère offrir un plus grand espace de galerie avec des expositions permanentes et tournantes, de nouveaux services de recherche et des heures d’ouverture prolongées. Les détails sur le nouvel emplacement seront fournis ultérieurement.

“Nous avons des spécifications pour l’emplacement”, a déclaré Shannon à Urban Milwaukee. À savoir qu’il s’agira « d’un emplacement pratique et sûr avec parking et qu’il se trouvera dans la région du Grand Milwaukee ».

Le musée dispose d’environ 4 000 pieds carrés d’espace de galerie, a déclaré Shannon, et n’a pu exposer qu’une fraction des 7 000 œuvres de la collection depuis son ouverture en 2018. Il a organisé 12 expositions présentant chacune environ 100 œuvres, a-t-il déclaré.

“Il y a de nombreuses pièces que nous n’avons jamais exposées auparavant”, a déclaré Shannon.

Chacune de ces expositions a fonctionné comme une exposition temporaire, a expliqué Shannon : « Nous la montons, elle a un thème, nous ouvrons l’exposition, puis à la fin, nous la démontons. »

L’espoir est que le musée puisse rouvrir avec un espace équivalent pour les expositions temporaires et permanentes. D’autres musées, a-t-il déclaré, possèdent des pièces qui sont exposées en permanence et deviennent une étape populaire pour les visiteurs qui reviennent. “Nous avons quelques pièces qui, nous l’espérons, deviendront les préférées de la communauté”, a déclaré Shannon.

En 2023, le musée a organisé des expositions de photographie ; des objets fabriqués à la main allant de la poterie aux meubles ; et une exposition centrée sur le travail du peintre né à Milwaukee Ruth Grotenrath.

L’espace supplémentaire fournirait également au musée un terrain d’essai pour les pièces qu’il expose, déterminant si elles sont « à la hauteur de ce que nous considérons comme une collection permanente », a déclaré Shannon.

“Une collection permanente permet aux gens de voir des choses à plusieurs reprises, de les apprendre”, a déclaré Shannon, “et ensuite de mesurer, peser et tester d’autres pièces en relation avec celles-ci”.

Shannon a déclaré que le musée avait fermé « assez brusquement sans préavis » fin 2023, et qu’ils essayaient de compenser cela.

“Je veux que les gens qui sont des clients réguliers sachent que nous sommes pleinement engagés dans un nouvel espace”, a déclaré Shannon, “Et que nous reviendrons.”