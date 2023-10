Le WaPo déplore la « désinformation » qui façonne la façon dont le monde perçoit Israël et le Hamas – Twitchy

Une semaine après la guerre entre Israël et Gaza les médias sociaux provoquent un brouillard de guerre dépassant les affrontements précédents dans la région – un brouillard qui façonne la façon dont les citoyens paniqués et l’opinion publique mondiale perçoivent le conflit.

Les réseaux sociaux jouent depuis longtemps un rôle crucial dans les batailles dans la région. Pendant la guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas en 2021, des événements de carnage à Gaza ont rallié l’opinion publique à la cause palestinienne. Les chercheurs affirment que l’accès accru à Internet et la diffusion des smartphones ont permis une bassin versant moment, révélant comment les plateformes technologiques pourraient montrer l’horreur et le bilan humain de tels événements.