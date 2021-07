Zomato a fait parler d’elle sur Internet mercredi alors que le géant de la livraison de nourriture a lancé son introduction en bourse d’une valeur de Rs. 9375 crores. Internet était en effervescence avec des tweets et des mèmes parlant de l’introduction en bourse. Si le tweet du fondateur Deepinder Goyal était quelque chose à faire, il attendait avec impatience que les investisseurs se soient abonnés à Zomato le premier jour de l’appel d’offres. Il avait partagé sur Twitter qu’il mangeait du stress et avait commandé un triple petit-déjeuner. Cependant, au milieu de tout cela, une photo en particulier a également attiré l’attention des internautes après avoir été partagée par Sanjeev Bikhchandani, co-fondateur d’Info Edge.

Bikhchandani a partagé une photographie d’un mur du bureau de Zomato qui contenait des cadres photo placés sous des en-têtes indiquant « 10 ans », « 20 ans », « 30 ans » et « Anciens élèves notables ». Mais la chose intéressante était que la plupart d’entre eux étaient vides. Les cadres y sont placés en hommage aux employés qui ont travaillé dur pour faire de l’entreprise un succès. Une ligne en haut du mur dit : « Tout ce qui est bon et significatif prend des décennies à être construit. »

La photo du mur artistique est devenue virale sur Twitter et de nombreuses personnes ont commenté à quel point l’idée était vraiment belle et inspirante pour les employés. Beaucoup de gens souhaitaient faire quelque chose de similaire dans les murs de leur bureau. Avec les internautes, le fondateur de Paytm a également adoré l’idée et a pensé que cela valait la peine d’être emprunté. « Je vais copier cette idée! » a écrit Vijay Shekhar Sharma, PDG de Paytm sur Twitter. « C’est tellement bien. »

Jouer à des jeux à long terme est l’un des traits majeurs des personnes qui réussissent très bien. — Harvinder Solanki (@HarvinderSolan2) 14 juillet 2021

Une image vaut mieux que mille mots! C’est un renforcement institutionnel sur le long terme ! félicitations à @deepigoyal, @sbikh, @hitobs et tous les Zomans. Tout le meilleur et bravo à de nombreux autres jalons. – Gautam Balijepalli (@TheDesiVC) 14 juillet 2021

Une narration impressionnante 👏❣️— VishalM (@mat_vishal) 14 juillet 2021

Imaginé par Pankaj Chaddah et Deepinder Goyal, Zomato a été lancé en 2008. Les photos de Goyal et de deux autres employés sont accrochées sous la section « 10 ans » du mur et Chaddah, qui a quitté le géant de la livraison en 2018, est à l’honneur sous » Anciens notables ». Les cadres de moins de 20 et 30 ans sont vides dans la mesure où Zomato n’a pas encore chronométré dans 20 ans.

