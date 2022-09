STEPHEN Graham revient sur ITV avec un nouveau drame explosif sur le néonazisme.

Avec son scénario granuleux, certains téléspectateurs peuvent se demander si l’émission est basée sur des événements réels.

Le Walk-In est-il basé sur une histoire vraie ?

The Walk-In raconte l’histoire vraie de la façon dont un plan néonazi visant à tuer un député a été déjoué par un homme de l’intérieur, l’activiste Matthew Collins.

C’est un néonazi réformé qui travaille maintenant comme journaliste pour l’organisation antiraciste Hope not Hate.

Le drame suivra Matthew alors qu’il tente d’arrêter la radicalisation des jeunes hommes blancs avant qu’elle ne commence en dirigeant des taupes, ou des walk-ins, vers des organisations d’extrême droite.

Il le fait dans le but d’obtenir des informations privilégiées sur leurs activités et de les publier en ligne pour les exposer et les fracturer.

À la suite du meurtre de la députée Jo Cox en 2016, Matthew a reçu un e-mail en mars 2017 d’une personne prétendant être membre d’un groupe d’extrême droite spécifique qu’il avait eu du mal à infiltrer, qui l’a alerté d’un plan d’assassinat d’un deuxième député.

Le Walk-In est-il basé sur un livre ?

Même si l’histoire est réelle, le Walk-In n’est pas basé sur un livre.

La série a été écrite comme un original ITV par le célèbre écrivain Jeff Pope.

Le scénariste nominé aux Oscars et multi-primé aux BAFTA est également connu pour le film de 2018, Stan & Ollie.





Qui fait partie du casting de The Walk-In ?

Le Walk-In apporte avec lui un casting étoilé.

La programmation du nouveau drame ITV comprend:

Stephen Graham dans le rôle de Matthew Collins – Connu pour This Is England, Help et Time.

Jason Flemyng – Connu pour Black Mirror et Boiling Point.

Dean Charles Chapman – Connu pour Game of Thrones et 1917.

Leanne Best – Connue pour Cold Feet et Line of Duty.

Andrew Ellis – Connu pour This Is England, and This Is Going To Hurt.

Christopher Coghill – Connu pour EastEnders et Waterloo Road.

Quand passe The Walk-In à la télévision ?

Le Walk-In débutera sur ITV lundi prochain (3 octobre 2022) à 21h.

L’émission sera diffusée sur cinq semaines et se terminera le 31 octobre 2022.

Mais si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, le coffret tombera sur le hub ITV après la diffusion du premier épisode.