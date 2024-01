Le Wabi-sabi rencontre la campagne française : la dernière tendance en matière d’intérieur

Avec autant de nouvelles tendances en matière de design d’intérieur qui apparaissent chaque année, il y a inévitablement un élément de croisement entre elles. Surtout avec les tendances qui suivent des thèmes de conception généraux similaires, nous commençons souvent à voir de nouveaux styles émerger qui font référence à deux tendances marquantes.

Début 2024, il y a une combinaison de tendances que nous commençons à voir adoptée par les designers : la campagne française rencontre le Wabi-sabi. Alors que la décoration champêtre française accueille davantage de couleurs et de motifs traditionnels et que le Wabi-sabi est, en revanche, plus sobre, les deux styles de design d’intérieur sont unis par leur adoption collective d’une approche naturelle et loin d’être parfaite de la décoration.

Sur Instagram, l’architecte d’intérieur Kathy Kuo, basée à New York, a initialement noté l’efficacité de la combinaison de ces styles de design. Nous avons parlé à Kathy pour en savoir plus sur cette tendance mixte inattendue à surveiller en 2024.

“La campagne française et le Wabi-sabi sont un mariage parfait dans le paradis du design car ils utilisent tous deux les belles imperfections comme force”, explique Kathy. H&G. « La tradition du design champêtre français est construite en utilisant et en décorant des antiquités et des trésors usés par le temps, et de la même manière, l’esthétique wabi-sabi célèbre pleinement l’imperfection parfaite dans la façon dont elle apparaît dans la nature. Les deux styles se complètent à merveille dans la manière dont ils mettent en valeur les détails uniques, la tradition et la beauté organique.

Kathy Kuo Navigation par liens sociaux Designer d’intérieur, PDG Kathy Kuo Home Kathy Kuo est une célèbre décoratrice d’intérieur et un gourou international de la maison et du style de vie. Elle possède plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie du design.

En 2024, l’un des thèmes dominants du monde du design d’intérieur est l’accent mis sur la création de maisons dans lesquelles on se sent habité et détendu, s’éloignant des tendances rigides qui suivent une approche beaucoup plus soignée. Il n’est donc pas surprenant de voir des styles de décoration d’intérieur tels que la campagne française et le Wabi-sabi s’unir, soulignant l’importance à venir en 2024 d’une manière décontractée et confortable de décorer nos maisons.

(Crédit image : Brad Krefman)

Kathy explique qu’un espace qui fait référence à la fois à la campagne française et au Wabi-sabi consiste à adopter une décoration avec des tons neutres, en associant des formes organiques à des détails rustiques :

« Voici comment insuffler les tons neutres les plus excitants dans votre espace, en embrassant l’essence du Wabi Sabi et de l’esthétique moderne de la campagne française. Imaginez un décor où les courbes élégantes rencontrent les textures rustiques, comme un tabouret en bois pittoresque associé à un panier tressé artisanal. Cette année, nous assistons à une évolution vers des détails architecturaux plus minimalistes, magnifiquement associés à un mobilier et un éclairage tout en courbes.

La clé pour obtenir ce look tendance est de mettre en valeur les détails originaux d’un espace, en adoptant de nombreux matériaux naturels tels que le bois ainsi que des meubles incurvés plutôt que quelque chose de trop pointu ou anguleux. Ajoutez une touche de tradition grâce à des motifs rustiques et vous créerez un espace qui équilibre ces deux styles.

Pour intégrer ce style dans vos idées de décoration intérieure, achetez ci-dessous notre sélection French Country rencontre Wabi-sabi et vous serez sur la bonne voie pour obtenir ce look recherché.