Le VW Vocho Club de Chicago reçoit le Best of Show du défilé de Noël électrique de St. Charles – Shaw Local

Le VW Vocho Club de Chicago a reçu le prix Best of Show de la St. Charles Electric Christmas Parade.

Le week-end annuel des retrouvailles des fêtes de Saint-Charles a eu lieu les 25 et 26 novembre au centre-ville de Saint-Charles.

L’événement de deux jours comprenait la cérémonie d’allumage des lumières, un film de vacances gratuit au théâtre Arcada, des visites avec le Père Noël et le défilé de Noël électrique, parrainé par St. Charles Chrysler Dodge Jeep Ram.

L’Electric Christmas Parade a présenté 60 candidatures qui ont été jugées par un panel de juges qui ont sélectionné les gagnants dans trois catégories : entreprise, organisation à but non lucratif et enfants, avec un Best in Show. Les gagnants de la parade de Noël électrique 2022 sont les suivants :

Meilleur de l’émission :

VW Vocho Club de Chicago

Catégorie Enfants:

1ère place – Académie de danse en duo

2e place – M3 Danse

3e place – Girl Scouts of Northern, IL Fox Valley Service Unit

Catégorie à but non lucratif:

1ère place – Maison Lazare

2e place – Chambre de commerce de Saint-Charles

3e place – Tiny N Tall Rescue Inc.

Catégorie Business:

1ère place – Liftworks Inc.

2e place – Systèmes de recyclage Lakeshore

3e place – Wahlburgers

Pour en savoir plus sur le week-end des retrouvailles des fêtes de la Saint-Charles 2022 et pour voir la liste complète des gagnants de la parade de Noël électrique, rendez-vous sur stcholidayhomecoming.com. Toutes les autres questions peuvent être adressées à la St. Charles Business Alliance au 630-443-3967.