Le VUS VW Atlas 2024 et le Cross Sport font leurs débuts dans une cabine haut de gamme

Volkswagen a dévoilé les nouveaux Atlas et Atlas Cross Sport 2024 jeudi au Salon de l’auto de Chicago. Le SUV et sa variante de style sportif présentent des apparences subtilement rafraîchies mises en valeur par le nouveau carénage éclairé du constructeur automobile. Cependant, la cabine de l’Atlas a été largement remaniée avec des matériaux plus haut de gamme et une technologie plus standard.

Comme l’ID4 et la GTI, l’Atlas et l’Atlas Cross Sport 2024 seront proposés avec une nouvelle barre lumineuse à LED et un badge “VW” illuminé pour tous sauf la spécification SE de base. La lumière de signature pleine largeur s’enroule autour des nouveaux phares avant adaptatifs standard et aide à encadrer la calandre à quatre barres. Le carénage inférieur présente également des prises d’air remodelées.

La ligne de toit tronquée du Cross Sport continue d’être la plus grande différence par rapport à l’Atlas normal, mais cette année, le coupé présente un traitement de calandre noir brillant et un diffuseur arrière unique. Les deux configurations comportent également des spoilers arrière plus grands et de nouvelles options de roues allant de 18 à 20 pouces.

Le plus grand changement se produit dans l’habitacle, ce que Hein Schafer, vice-président senior du marketing produit et de la stratégie de VW, appelle “une avancée massive par rapport à la génération précédente qui met [the Atlas family] dans une catégorie complètement différente de la voiture sortante.”

Le revêtement en similicuir est désormais de série avec une garniture en cuir matelassé disponible pour les spécifications supérieures ; les surfaces de sièges ventilées sont également de série, ainsi que la climatisation à trois zones. Le tableau de bord a été entièrement remodelé et dispose désormais d’un éclairage d’ambiance électronique à 30 couleurs qui complète les nouvelles barres lumineuses externes et les badges “Atlas” ou “Atlas Cross Sport” illuminés.

Ce tableau de bord abrite également le nouvel écran standard du groupe d’instruments Digital Cockpit Pro de 10,25 pouces et l’écran d’infodivertissement de 12 pouces. Le logiciel de technologie de cabine a été mis à jour pour une meilleure réactivité, et le matériel prend désormais en charge l’App-Connect sans fil standard pour Apple CarPlay et Android Auto. Six ports USB de type C sont répartis dans l’habitacle, dont certains offrent jusqu’à 45 watts d’alimentation, ainsi qu’un chargeur de téléphone sans fil standard.

Le régulateur de vitesse adaptatif avec stop-and-go est également désormais de série dans le cadre de la suite de technologies d’assistance à la conduite IQ Drive. Les niveaux de finition supérieurs comprennent désormais également l’assistance au freinage d’urgence et l’assistance au voyage de VW, qui combine un régulateur de vitesse adaptatif avec une assistance au pilotage de centrage de voie et une logique prédictive améliorée.

Les nouveaux Atlas reposent sur la même plate-forme que les modèles actuels, mais remplacent les moteurs quatre cylindres et V6 actuels par un seul nouveau moteur turbocompressé de 2,0 litres qui promet un meilleur équilibre entre performances et économie. Le changement marque la fin du moteur VW VR6 aux États-Unis.

Le nouveau moulin produit 269 chevaux – juste en deçà des 276 poneys du VR6 maintenant mort – mais aussi plus de couple à 273 livres-pied. Plus important encore, le couple maximal du turbo est activé plus tôt dans la plage de puissance (1 550 tr/min), ce qui, selon VW, se traduit par une sensation plus réactive et un sprint de 0 à 60 mph plus rapide de 0,5 seconde. L’Atlas turbocompressé sera proposé en configuration à traction avant et à traction intégrale, toutes deux dotées de la même transmission automatique à huit rapports avec une capacité de remorquage allant jusqu’à 5 000 livres.

Les améliorations de l’économie de carburant n’ont pas été finalisées, mais on me dit de s’attendre à une amélioration de 5% à 10% par rapport aux 19-20 mpg combinés actuels du VR6. Le prix n’a pas non plus été finalisé; On me dit de m’attendre à l’annonce d’une augmentation marginale à venir ce printemps étant donné les améliorations et l’augmentation de l’équipement standard pour chaque niveau de finition d’année en année.