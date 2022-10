Le VUS Mercedes-Benz EQE 2023 fait ses débuts avec la version AMG de 677 chevaux

Après un taquiner l’intérieur le mois dernier, la division électrique EQ de Mercedes a finalement dévoilé dimanche le SUV Mercedes-Benz EQE 2023. Le SUV se situe entre les CEQ et VUS EQS dans la gamme électrique nommée récursivement du constructeur automobile, qui comprend également le NQE et Berlines EQE.

Jusqu’aux pointes de laiton, le VUS EQE re-sculpte l’esthétique en forme de haricot de la berline EQE pour s’adapter aux proportions verticales d’un véhicule utilitaire sport. Fait intéressant, le SUV occupe une empreinte plus petite que la berline – mesurant 191,5 pouces de long (1,1 pouce plus court) et 76,4 pouces de large (-1,2 pouces plus étroit) – avec un empattement de 191,5 pouces (3,6 pouces plus court). Le SUV EQE mesure environ 6,9 pouces de plus, mesurant 66,4 pouces à son point le plus élevé.

Le SUV a un carénage avant similaire à la berline EQE, avec une grande calandre noire brillante qui intègre les phares dans sa forme ailée. À l’arrière, les feux arrière enveloppants sont, encore une fois, familiers avec leurs éléments LED 3D et leurs effets d’approche et de départ animés. Le SUV EQE perpétue également la tradition Mercedes-EQ de la porte de liquide de lave-glace maladroite sur le panneau de quart avant, rendue nécessaire par le compartiment moteur scellé qui ne peut être ouvert que par un technicien. La silhouette du VUS à deux caisses devrait libérer de l’espace pour les passagers de la deuxième rangée et augmenter la capacité de chargement à 18,4 pieds cubes ou 59,2 pieds cubes avec les sièges rabattus à plat.

Trois spécifications électriques

Le SUV EQE principal sera proposé avec trois options de groupe motopropulseur électrique au lancement, à commencer par EQE350 Plus avec son moteur unique de 215 kilowatts monté sur l’essieu arrière. Cela donne à l’EQE350 Plus 288 chevaux et 417 livres-pied de couple, assez bons pour faire passer le SUV électrique de 0 à 60 mph en 6,3 secondes. L’EQE350 4Matic ajoute un deuxième moteur électrique à l’essieu avant pour une transmission intégrale entièrement variable, mais maintient la puissance totale à 288 ch. Le couple, cependant, grimpe à 564 lb-pi, ce qui, avec la traction supplémentaire, réduit le sprint de 0 à 60 à 6,2 secondes.

Enfin, l’EQE500 4Matic augmente la mèche de ses deux moteurs électriques, augmentant la puissance à 536 ch et 633 lb-pi de couple. Le SUV EQE non AMG le plus rapide affiche un temps de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes, mais la même vitesse de pointe limitée électroniquement de 210 km/h que ses camarades stables.

Les trois variantes disposent également de la même batterie de 90,6 kilowattheures – partagée également avec, vous l’avez deviné, la berline EQE. La batterie est dotée d’une gestion thermique de pompe à chaleur standard pour un fonctionnement optimal dans une variété de climats et un fonctionnement plus efficace du système de climatisation de l’habitacle. Le branchement sur un chargeur CA de 7,7 kW (comme le boîtier mural 240 volts, 32 ampères de Benz) charge la batterie de 10 % à 100 % en 9,5 heures. Dans une borne de recharge rapide CC de 170 kW, ce temps se condense à 32 minutes.

Mercedes Benz



Mercedes estime que le SUV EQE affichera jusqu’à 342 miles d’autonomie sur le cycle de test européen WLTP, mais ce nombre diminuera presque certainement lorsqu’il sera soumis aux tests plus stricts de l’EPA américaine. Nous nous attendons à des estimations mises à jour plus près de la date de mise en vente.

Le SUV électrique roule sur des roues de 19 pouces tandis que l’EQE500 est livré en standard avec 20s. La suspension pneumatique Airmatic du constructeur automobile sera proposée en option, ajoutant jusqu’à une garde au sol de 1 pouce avec une touche tactile à des vitesses inférieures à 43 mph. La suspension pneumatique peut également abaisser le corps jusqu’à 0,8 pouce en mode Sport ou à des vitesses supérieures à 75 mph pour réduire la résistance au vent qui réduit l’autonomie. La direction des roues arrière est également de série pour l’EQE500 (et en option sur l’EQE350) avec jusqu’à 10 degrés d’articulation.

Mis à part l’espace supplémentaire pour la tête, l’habitacle du SUV EQE est largement identique à celui de la berline. L’équipement standard comprend l’infodivertissement Mercedes-Benz User Experience (MBUX) avec un écran central vertical de 12,8 pouces et un tableau de bord numérique de 12,3 pouces. L’hyperécran massif de 56 pouces de Mercedes est une mise à niveau facultative, liant trois écrans à un seul panneau de verre incurvé qui domine le tableau de bord.

Dans tous les cas, le logiciel MBUX comprend l’assistant vocal “Hey, Mercedes”, l’authentification par empreintes digitales pour jusqu’à sept profils d’utilisateurs distincts et la norme Android Auto et Apple Car Play avec connectivité sans fil.

Les propriétaires peuvent également s’attendre à toute la puissance de la suite technologique d’assistance à la conduite de Mercedes, y compris l’alerte de précollision standard avec assistance au freinage, l’assistance au maintien de voie et la surveillance des angles morts. Un groupe d’assistance au conducteur en option ajoute une assistance au changement de voie, des fonctions améliorées d’intervention dans la circulation transversale et aux intersections, un régulateur de vitesse adaptatif et plus encore.

VUS AMG EEQ

Outre les principaux modèles EQE, Mercedes a également annoncé le premier SUV électrique à batterie de son unité de performance AMG : le SUV Mercedes-AMG EQE 2023. Le deuxième couplet est, pour l’essentiel, le même que le premier, seulement avec le SUV AMG EQE empruntant son groupe motopropulseur électrique, sa maniabilité et ses améliorations de style au Berline Mercedes-AMG EQE J’ai été époustouflé plus tôt cette année.

Le système de traction intégrale à deux moteurs du SUV AMG produit un total de 617 ch et 701 lb-pi de couple, tandis que sa vitesse de pointe a été légèrement augmentée à 137 mph. Un ensemble AMG Dynamic Plus en option augmente la puissance avec sa fonction Boost à 677 ch et 738 lb-pi. La vitesse maximale grimpe également à la vitesse maximale à 149 mph, tandis que le tableau de bord de 0 à 60 mph est réduit à un flou de 3,4 secondes.

Mercedes Benz



La maniabilité est améliorée grâce à une mise à niveau de la suspension pneumatique AMG Ride Control avec amortisseurs adaptatifs et contrôle du roulis du châssis. Les freins avant de 16,3 pouces et les étriers à 6 pistons sont de série avec des disques de 14,9 pouces et des butées à un seul pot à l’arrière. Des freins avant en céramique AMG encore plus grands sont disponibles en option. La direction de l’essieu arrière est également standard pour cette spécification, mais avec une articulation légèrement réduite de 9 degrés. Je parierais que c’est pour faire de la place pour les roues plus larges de 21 pouces (ou 22 en option) avec des pneus Michelin Pilot Sport EV MO1 aux quatre coins.

Le SUV AMG EQE dispose de la même batterie de 90,6 kWh que le reste de la gamme SUV EQE et des mêmes vitesses de charge AC et DC. La plage préliminaire est indiquée entre 233 et 292 milles, mais encore une fois, cette estimation du cycle WLTP est probablement plus élevée que l’estimation de l’EPA.

Le SUV EQE 2023 et le SUV AMG EQE seront produits sur la même chaîne de montage que le SUV EQS dans l’usine Mercedes de Tuscaloosa, en Alabama, avec leurs batteries fournies par l’usine voisine du comté de Bibb. Le prix n’a été annoncé pour aucune des quatre configurations, mais nous nous attendons à ce que des détails supplémentaires, des estimations de gamme et d’économie soient révélés plus près du lancement.