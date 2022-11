Le VRS n’est «pas une blague», prévient une mère ontarienne dont l’enfant d’âge préscolaire a passé 5 jours aux soins intensifs avec le virus respiratoire

Le mois dernier, Keri Graham savait que son fils Tyler, qui avait du mal à respirer, avait besoin de plus d’aide que les antibiotiques qui lui avaient été prescrits.

Dans les 36 heures suivant son arrivée à la salle d’urgence de l’hôpital local, le fils de la mère d’Oakville, en Ontario, a été chargé dans une ambulance – lumières allumées, sirènes retentissantes, démolissant l’autoroute 401 jusqu’à London, en Ontario, où le fils de près de trois ans -old resterait dans un lit de soins intensifs pendant cinq jours.

“Si j’avais simplement fait confiance à ce qui m’avait été fourni par les médecins et le système de santé, j’aurais eu des ennuis”, a déclaré Graham, qui partage maintenant son histoire afin que les autres parents connaissent les signes avant-coureurs du virus respiratoire syncytial. (RSV), qui augmente dans de nombreuses régions du Canada.

“Sa respiration était incroyablement courte”, a déclaré Graham, qui a d’abord surveillé Tyler à la maison pendant un jour et demi. “Il prenait des respirations très superficielles et son abdomen travaillait très dur à chaque respiration.

“C’était horrible, de voir votre fils qui est généralement très actif et bavard, de le voir allongé là sans vie pendant des jours”, a-t-elle déclaré en retenant ses larmes.

Que se passe-t-il avec le VRS

Le VRS provoque des infections des poumons et des voies respiratoires, et les symptômes imitent généralement le rhume, mais dans certains cas, il peut s’avérer beaucoup plus dangereux.

Tyler a passé deux jours à l’hôpital Oakville Trafalgar Memorial à la mi-octobre avant que ses médecins ne disent qu’il avait besoin de soins plus spécialisés ailleurs.

Ce virus n’est absolument pas une blague. Faites confiance à l’instinct de votre mère. Surveillez vos enfants de plus près que vous ne le feriez pendant votre saison typique de la grippe.​​​​​​ – Keri Graham

“Ils avaient maximisé leur capacité à l’aider et il ne répondait pas, ce qui, en tant que mère, était terrifiant d’entendre un médecin dire”, a déclaré Graham.

Les médecins étaient sur le point de transférer Tyler dans un hôpital de Buffalo, NY, a déclaré Graham. Mais à la dernière minute, un lit s’est ouvert à l’hôpital pour enfants voisin du London Health Sciences Centre, alors Tyler a été transporté d’urgence en ambulance.

“En 36 heures, nous sommes passés de la salle d’urgence d’Oakville à un transport complet, des lumières et des sirènes aux soins intensifs pédiatriques” à Londres, a-t-elle déclaré.

Les médecins avaient de l’expérience avec le VRS et savaient à quoi s’attendre, a déclaré Graham. “Il [the doctor] nous a préparé qu’il empirera avant d’aller mieux. Le RSV culmine généralement entre le jour 5 et le jour 7, avait-il dit.”

Tyler n’était que le jour 2.

Tyler McFadyen, 3 ans, a passé 11 jours sous oxygène à l’hôpital. (Soumis par Keri Graham)

Connaître les signes

C’était quelques jours effrayants.

“Pour une mère assise dans un lit de soins intensifs, sans voir son enfant autrement actif et heureux les regarder ou leur parler, il est vraiment difficile de saisir et de comprendre qu’un jour, il va juste tourner un coin et aller bien”, a déclaré Graham.

Mais finalement, il l’a fait.

Tyler a été libéré le 28 octobre, son troisième anniversaire, le premier jour où il n’a plus eu besoin d’oxygène.

Aujourd’hui, il va “tout à fait bien”, a déclaré Graham.

“Au moins 50 % de notre population en soins intensifs est composée de patients qui présentent le même type de symptômes”, a déclaré le Dr Cory Anderson, directeur par intérim du programme de bourses, médecine de soins intensifs pédiatriques au London Health Sciences Centre et l’un des médecins qui traité Tyler.

Le rhume, la grippe et le VRS sont les trois grands coupables, a-t-il déclaré. Anderson s’attend à ce que les cas continuent d’augmenter et culminent en janvier et février, lorsque la saison du rhume et de la grippe est généralement à son plus haut.

Déjà, les unités de soins intensifs de l’Ontario fonctionnent à une capacité de 120 à 150 %, a-t-il déclaré.

“C’est beaucoup de Tetris, beaucoup de gymnastique mentale et parfois de gymnastique physique pour vous assurer que nous pouvons fournir de l’espace à ces patients.”

Pour la plupart des enfants, le VRS est une infection bénigne. “Mais parce qu’il obstrue la sécrétion des voies respiratoires, les jeunes enfants et les enfants souffrant d’asthme ou de maladies pulmonaires préexistantes ont tendance à être beaucoup plus touchés”, a déclaré Anderson.

Tyler a eu 3 ans le 28 octobre, le jour où il est sorti de l’hôpital. C’était la première fois qu’il se trouvait sans apport d’oxygène en 11 jours. (Soumis par Keri Graham)

Vous ne savez pas s’il est temps d’amener votre enfant à l’hôpital ? Anderson suggère de surveiller un certain nombre de signes :

L’enfant tousse tellement qu’il ne boit pas et est déshydraté

Une fièvre a duré plus de cinq jours

La respiration de l’enfant est laborieuse et ne peut prononcer que des phrases d’un ou deux mots

L’enfant a les lèvres bleues ou les ongles bleus

L’enfant n’a pas d’appétit

Les conseils de Graham sont clairs. Faites attention.

“Cela peut progresser rapidement”, a-t-elle déclaré. “Ce virus n’est absolument pas une blague.

“Faites confiance à l’instinct de votre mère. Surveillez vos enfants de plus près que vous ne le feriez pendant votre saison typique de la grippe et priez simplement pour que tout le monde passe bien cette saison.”

REGARDER | Keri Graham détaille le parcours “horrible” d’aider son fils Tyler à traverser le RSV :