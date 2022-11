Le VRS chez les adultes peut aussi être grave dans certains cas : experts

Alors que les hôpitaux canadiens font face à une vague d’enfants infectés par le virus respiratoire syncytial (VRS), l’inquiétude grandit quant à la façon dont le virus pourrait également affecter les adultes.

Les jeunes enfants, en particulier ceux de moins de quatre ans, ont été les plus touchés par le VRS ces dernières semaines, car les hôpitaux ont signalé des enfants et des nourrissons souffrant de fortes fièvres ou de difficultés respiratoires. De plus, une pénurie d’analgésiques pour enfants a exacerbé les longs délais d’attente pour les soins de santé alors que les parents affluent vers les salles d’urgence à la recherche d’aide pour leurs enfants.

Aujourd’hui, les médecins s’inquiètent du risque que le VRS peut poser aux personnes âgées et aux autres adultes vulnérables.

Le Dr Sumon Chakrabarti, médecin spécialiste des maladies infectieuses chez Trillium Health Partners à Mississauga, en Ontario, affirme que le VRS peut se manifester chez les adultes, mais qu’il n’a généralement de graves effets que sur les personnes âgées, celles qui souffrent de maladies chroniques préexistantes telles que les maladies pulmonaires ou les adultes qui ont un système immunitaire gravement affaibli en raison d’un cancer, par exemple.

“Le VRS peut se manifester chez une personne plus âgée et cassante et cela la rend fébrile, elle se déshydrate, elle est essoufflée, puis elle est admise à l’hôpital”, a déclaré Chakrabarti dans une interview avec CTVNews.ca samedi.

Au 18 novembre, 1 944 cas de VRS avaient été signalés, ce qui maintient le taux de positivité de 7 % observé de manière constante depuis début novembre. Bien que les données ne séparent pas les infections par le VRS par groupe d’âge, le nombre total de cas s’est stabilisé, selon le dernier rapport canadien sur les virus respiratoires.

Pour la grande majorité des adultes, le VRS peut se présenter comme un rhume ordinaire, de sorte qu’ils ne se rendent peut-être même pas compte qu’ils ont le virus, a déclaré Chakrabarti.

“Nous y avons tous été exposés plusieurs fois et le fait est qu’il est impossible de le distinguer d’un rhume”, a-t-il déclaré. Chez la majorité des adultes, ce n’est généralement pas grave, a-t-il déclaré.

La plupart des adultes ont déjà été exposés au VRS avant la pandémie de COVID-19, a déclaré Chakrabarti, et leur immunité est plus forte que celle d’un nourrisson ou d’un adulte plus âgé avec un système immunitaire affaibli.

“Un enfant de moins de six mois, ou des enfants qui n’ont pas du tout vu le VRS au cours des deux dernières années et demie, ils étaient plus sensibles parce qu’il n’y a absolument aucune immunité et c’est pourquoi nous avons vu ce que nous avons fait ,” il a dit.

ATTÉNUER LA STRESS SUR LE SYSTÈME DE SANTÉ

Selon le Dr Dale Kalina, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital Joseph Brant de Burlington, en Ontario, le VRS est présent chez six à huit pour cent des adultes de plus de 50 ans qui ont été hospitalisés pour une maladie respiratoire.

Kalina a déclaré que bien qu’il n’ait pas encore vu d’hospitalisations pour adultes graves avec le VRS cette saison, il y a eu plus de cas d’enfants transmettant le VRS à leurs soignants, en plus d’autres virus respiratoires.

“Il se propage toujours, à la fois le rhinovirus et le VRS, et la grippe et juste le nombre de personnes que nous voyons avec tous ces virus respiratoires, en particulier si tôt dans la saison, c’est préoccupant”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca dans un entretien téléphonique lundi.

Bien que la vague d’enfants infectés par le VRS ralentisse, Kalina a déclaré qu’il était important de poursuivre des pratiques de santé régulières pour lutter contre la propagation d’autres virus et aider à alléger la pression sur le système de santé déjà débordé.

“Ce n’est pas un virus isolé. C’est quelque chose qui circule dans notre communauté, et aider dans un domaine aidera également d’autres domaines du système de santé”, a-t-il déclaré.