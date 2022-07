Le VRS cause-t-il des problèmes respiratoires à votre bébé ?

Mais chez certains enfants, en particulier les bébés de moins de 6 mois ou ceux qui ont d’autres problèmes de santé, le VRS est plus susceptible d’entraîner des maladies pulmonaires graves comme la pneumonie ou la bronchiolite. (Demandez à votre médecin si votre bébé présente un risque plus élevé.)

“Les jeunes enfants et les bébés peuvent avoir de graves complications”, déclare Neha Pathak, MD, rédactrice en chef de WebMD Medical

Et, dit Pathak, il n’est pas toujours facile de remarquer si votre bébé a le VRS, surtout au début. Les nourrissons plus jeunes ne présentent pas toujours les symptômes de rhume que le virus provoque généralement chez les enfants plus âgés. Dans de nombreux cas, dit-elle, les seuls signes peuvent être qu’ils sont moins actifs et plus irritables.

“C’est pourquoi il est important de surveiller de près tout signe de problèmes respiratoires.”

“Plus vous le traitez tôt, meilleur est le résultat.”

Parlez au médecin de votre enfant si vous remarquez que votre bébé a du mal à respirer, surtout si vous remarquez également une déshydratation (moins d’une seule couche mouillée en 8 heures) ou des symptômes de rhume.

Les signes de problèmes respiratoires peuvent inclure :

Narines évasées

Respiration sifflante

Pause en respirant

Mouvement de la tête à chaque respiration

Grognement

Respirations rapides

Couleur bleue autour des lèvres ou du bout des doigts

Muscles de l’estomac qui se resserrent pour respirer

Les nourrissons ayant des problèmes respiratoires liés au VRS doivent généralement se rendre à l’hôpital. Avec le bon traitement, la plupart des bébés se rétablissent complètement en quelques jours.