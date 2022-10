Le VRS au Canada : le virus commun des enfants en hausse

Alors que les hôpitaux pédiatriques américains déclarent être « submergés » de patients atteints du virus respiratoire syncytial, les cas sont également à la hausse au Canada.

Le virus respiratoire syncytial, ou VRS, est un virus respiratoire commun et contagieux qui affecte souvent les jeunes enfants. Selon les Centers for Disease Control des États-Unis, “pratiquement tous les enfants contractent une infection par le VRS avant l’âge de 2 ans”.

Le virus provoque principalement des symptômes bénins de type rhume comme le nez qui coule, les éternuements, la toux et la fièvre, mais il peut entraîner des maladies plus graves comme la pneumonie et la bronchiolite, qui est l’inflammation des petites voies respiratoires dans les poumons. Les enfants de moins de six mois et ceux qui ont des conditions préexistantes comme l’asthme et l’insuffisance cardiaque congestive sont parmi les plus à risque de complications graves, qui peuvent nécessiter une hospitalisation.

Aux États-Unis, plusieurs hôpitaux déclarent actuellement être « submergés » par une vague de jeunes patients atteints du VRS.

“C’est notre mars 2020”, a déclaré le Dr Frank Belmonte de l’Advocate Children’s Hospital de Chicago à ABC News. “Donc, c’est la version pédiatrique du début de la pandémie.”

Au Connecticut Children’s Medical Center, ils envisagent même de faire appel à la Garde nationale de l’État pour aider à étendre la capacité de l’hôpital.

“Je suis au Connecticut Children’s depuis 25 ans et je n’ai jamais vu ce niveau de poussée, en particulier du VRS”, a déclaré à CNN leur médecin en chef, le Dr Juan Salazar.



CAS « AU-DESSUS DES NIVEAUX ATTENDUS » AU CANADA

L’Agence de la santé publique du Canada signale quant à elle un nombre croissant de cas dans une grande partie du pays, et en particulier au Québec, à un moment où de nombreuses salles d’urgence canadiennes sont déjà aux prises avec de longs temps d’attente et des problèmes de capacité.

“L’activité du virus respiratoire syncytial (486 détections; 3,5% de positifs) est supérieure aux niveaux attendus pour cette période de l’année”, a déclaré le dernier rapport hebdomadaire de l’agence sur les virus respiratoires du 15 octobre. Comme la grippe, les infections par le VRS se manifestent généralement par une vague saisonnière qui dure de l’automne au printemps.

L’augmentation actuelle des cas de VRS est largement liée aux mesures visant à stopper la pandémie de COVID-19. Au Canada, les confinements, les masques et la distanciation sociale ont contribué à la chute du nombre de VRS à 239 cas confirmés au cours de la saison 2020-21, selon l’Agence de la santé publique du Canada ; contre 18 860 cas confirmés en 2019-2020. Les experts disent qu’un manque d’exposition pendant environ deux ans a laissé plus de jeunes enfants vulnérables en même temps.

“Je pense que leur système immunitaire n’a tout simplement pas vu le nombre de virus qu’un enfant typique aurait vus avant la pandémie”, a déclaré à CNN le Dr Thomas Murray, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à la Yale School of Medicine.

S’adressant à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique lundi, le spécialiste des maladies infectieuses de l’Université McGill de Montréal, le Dr Donald Vinh, a expliqué que le VRS est similaire au COVID-19 et à d’autres virus respiratoires, est assez contagieux et peut être facilement transmis dans les écoles.

“Nous assistons à un retour à ce qu’il était avant la pandémie avec ces virus respiratoires, sauf qu’il ne s’agit pas seulement de ces virus respiratoires d’avant la pandémie – ajoutés au mélange, il y a maintenant aussi COVID”, a déclaré Vinh à CTVNews.ca. “Et donc, la capacité de notre système de santé à absorber les personnes qui tombent malades du VRS et de la grippe, superposée aux personnes qui tombent malades du COVID, eh bien, il n’y a pas beaucoup de marge de manœuvre là-bas.”

Au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) à Ottawa, on teste actuellement deux fois plus d’enfants pour le virus qu’à la fin août.

“Le CHEO a connu le mois d’avril à septembre le plus achalandé de son histoire dans son service d’urgence; donc en 30 ans, nous n’avons jamais eu autant d’activité”, a déclaré le Dr Chuck Hui, chef des maladies infectieuses de l’hôpital, à CTV National News. “Nous constatons certainement plus d’activité et plus d’admissions dans toute la province.”



« QUEL VIRUS HORRIBLE »

Bien qu’il n’y ait pas de vaccin et rien pour traiter spécifiquement le VRS, la plupart des cas ne nécessitent pas de visite chez le médecin ou d’hospitalisation et disparaissent généralement en une à deux semaines avec beaucoup de repos et de liquides. Dans les cas plus graves, les enfants peuvent recevoir de l’oxygène ou des liquides intraveineux s’ils ont du mal à respirer ou s’ils sont déshydratés.

“Le VRS n’est pas grave comme le COVID l’était dans la population adulte”, a déclaré Salazar du Connecticut Children’s Medical Center. “Nous pouvons nous occuper de ces enfants.”

Le fils de trois ans de Michelle Maguire, James, a été renvoyé de l’école maternelle lundi dernier avec de la fièvre. Lorsqu’il a été testé négatif au COVID-19 et que ses symptômes se sont aggravés, ses parents l’ont emmené à l’hôpital où on leur a dit qu’il avait le VRS.

“Ses symptômes ont commencé par de la fièvre et un manque d’appétit et ont rapidement inclus une congestion, un nez qui coule, un œil rose dans les deux yeux et une toux horrible”, a déclaré Maguire à CTVNews.ca depuis Calgary. “Il souffre d’asthme, donc c’est très inquiétant de l’entendre tousser et siffler si souvent.”

Après huit jours de repos à la maison avec du Tylenol, des liquides et beaucoup de soupe au poulet, James commence enfin à se sentir mieux.

“Il a une sœur d’un an à la maison et il est impossible de les séparer, mais elle n’a pas été affectée jusqu’à présent”, a déclaré Maguire. “Quel horrible virus.”

Madeline, la fille de Lauren Kelly, a presque deux ans. Normalement en bonne santé et heureuse, à la fin de la semaine dernière, elle a été admise aux soins intensifs pédiatriques, malade et avec des difficultés respiratoires diagnostiquées comme VRS.

“Elle ne pouvait pas obtenir suffisamment d’oxygène au service des urgences, elle a donc dû prendre BiPap”, a déclaré Kelly à CTV National News depuis Winnipeg. “J’ai pleuré pendant tout le trajet jusqu’à l’hôpital parce que je me sentais tellement coupable de venir ici, sachant à quel point tout le monde est occupé et à quel point le système est stressé.”



Avec des fichiers du chef du bureau de CTV National News à Los Angeles, Tom Walters, et de l’écrivain de CTVNews.ca, Michael Lee