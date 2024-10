« Le vrai putain de champion des poids lourds » : les pros réagissent au retour triomphal de Francis Ngannou à la PFL Battle of the Giants

Francis Ngannou reprend là où il s’était arrêté.

Lors de son premier combat selon les règles du MMA depuis janvier 2022, « The Predator » a ajouté à sa collection de KO mémorables avec une arrivée au premier tour de Renan Ferreira lors de l’événement principal de la PFL Battle of the Giants samedi à Riyad, en Arabie Saoudite.

Ngannou a signé avec la PFL en mai 2023 après s’être séparé de l’UFC – n’ayant jamais perdu le titre des poids lourds de cette promotion dans l’octogone – mais a réservé deux combats de boxe de haut niveau avec Tyson Fury et Anthony Joshua avant de finalement concourir pour la ligue. Il n’a pas déçu, ayant besoin de moins d’un tour pour emmener Ferreira au tapis et terminer avec des coups de poing puissants au sol qui ont laissé le champion du tournoi PFL 2023 boiteux.

Les éloges pour Ngannou sont venus de tous les coins du monde des sports de combat, avec son compatriote du PFL, Jake Paul, le qualifiant de « le vrai putain de champion des poids lourds » et appelant à un affrontement entre Ngannou et le champion des poids lourds de l’UFC, Jon Jones.

Découvrez ci-dessous les meilleures réactions des médias sociaux.

Allons-y, Francis. Le vrai putain de champion des poids lourds !!! – Jake Paul (@jakepaul) 19 octobre 2024

Francis Ngannou contre Jon Jones. C’est ce que je veux. C’est ce que tu veux. Republiez ceci maintenant – Jake Paul (@jakepaul) 19 octobre 2024

J’adore Jon Jones et Stipe Miocic. Mais n’oubliez pas que la dernière fois que Stipe s’est battu, il a été mis KO par Francis Ngannou. Donc, peu importe qui gagne ce combat, le meilleur poids lourd est Francis. – Jake Paul (@jakepaul) 19 octobre 2024

C’est une merde de roi. Ils ont essayé de le sous-payer, mais il a eu le courage de s’en sortir. Respecte François #Kobé – Jake Paul (@jakepaul) 19 octobre 2024

L’UFC n’a aucune concurrence en MMA. – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 19 octobre 2024