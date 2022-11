Le vrai nord, le nord magnétique et le nord de la grille se rencontrent pour la première fois dans l’histoire de la lecture de cartes – à un tuyau de drainage dans le Dorset

Le VRAI nord, le nord magnétique et le nord de la grille se sont rencontrés pour la première fois dans l’histoire de la lecture de cartes – à un tuyau de drainage dans le Dorset.

Les trois façons de mesurer le nord ne s’alignent généralement pas parfaitement.

Le vrai nord est la ligne de longitude sur les cartes et diffère du nord de la grille, la ligne bleue sur une carte de l’Ordnance Survey, car il tient compte de la courbure de la Terre.

Le nord magnétique, la direction pointée par l’aiguille d’une boussole, se déplace progressivement en raison des fluctuations du champ magnétique terrestre.

Mais mercredi, ils se sont finalement réunis en un seul endroit pour la première fois depuis l’introduction du système de cartographie actuel de la Grande-Bretagne en 1936, touchant le village de Langton Matravers, près de Swanage.

L’homme du soleil James Somper a retrouvé le point exact avec l’aide du conseiller paroissial Pete Christie.

C’était un tuyau sur le côté d’un mur en pierre sèche et était marqué d’un trait de craie et d’une petite plaque temporaire.

Pete a déclaré: “C’est incroyable de penser que notre petit village a marqué l’histoire.”

L’OS a déclaré que les trois nord resteront convergés pendant 3 ans et demi, en passant par Hebden Bridge, West Yorks, en août 2024, Berwick-upon-Tweed, Northumbria, un an plus tard et Fraserburgh, Aberdeenshire, vers juillet 2026.

Il pourrait s’écouler des centaines d’années avant un autre alignement de ce type.