Le vrai nom de Rylan Clark révélé alors qu’il dit qu’il essaie d’être “un peu plus réel” maintenant

Les observateurs de SHOWBIZ connaissent tous le nom de Rylan Clark – même si vous n’avez peut-être pas entendu son vrai nom.

La star de Strictly and This Morning, âgée de 33 ans, s’appelle vraiment Ross Richard, sa mère étant la seule que vous ayez probablement entendue utiliser ce nom.

Rex

Caractéristiques de Rex

Le nom de Rylan a pris de l'importance lorsqu'il est apparu sur Signed By Katie Price

Linda l’a laissé échapper lors d’une apparition sur Celebrity Gogglebox quand elle lui a dit: “Ross, tu vas l’arrêter.”

Cependant, Rylan – alias Ross – dit qu’il a récemment essayé de « présenter » les deux personnalités l’une à l’autre.

Son nouveau livre Ten a même un chapitre intitulé Ross Meet Rylan et il dit qu’ils sont “deux personnes différentes”.

La star a expliqué : « Rylan est tout sourire, toujours maquillé. Ross est un peu plus Peroni, une main sur le survêtement. C’est Ross.

S’adressant à la co-vedette de Strictly Claudia Winkleman à Londres pour promouvoir son livre hier soir, il a déclaré: «C’est important pour moi car lorsque j’ai terminé le livre et fait le chapitre Ross Meet Rylan, je pense qu’il était important d’apporter un peu plus de moi retour.”

Rylan est né Ross dans l’East End de Londres en 1988, mais portait initialement le nom tout aussi unique de Kielan à ses débuts dans le mannequinat.

Il s’est installé sur Rylan après avoir visité une succursale de WH Smith et fouillé dans la section «R» d’un livre de noms de bébé.

C’était le nom sous lequel nous le connaissions lorsqu’il est apparu dans l’émission de téléréalité Signed By Katie Price, où des membres du public se sont affrontés pour être signés par la société de gestion de la star de téléréalité.





Il est apparu aux côtés de Jemma Henley d’Ex On The Beach et de la star de I’m A Celeb Amy Willerton dans le deuxième épisode de la série en 2011.

Rylan est arrivé deuxième derrière Amy, 29 ans, avant d’auditionner pour The X Factor l’année suivante où il a fait les quarts de finale.

Ensuite, Celebrity Big Brother a fait signe, fondant en larmes de façon mémorable après avoir été annoncé comme le gagnant.

Cela l’a aidé à décrocher un rôle d’animateur dans l’émission dérivée Bit On The Side de Big Brother.

Une série de concerts d’hébergement, y compris des spots de présentation, a suivi et maintenant la star est difficile à éviter dans les programmes télévisés.

Il héberge maintenant Supermarket Sweep, Strictly spin-off It Takes Two, Eurovision, Ready Steady Cook et, aux côtés de sa mère, Celebrity Gogglebox.

Rylan a également ravi les fans cet été lorsqu’il a présenté This Morning aux côtés de son amie Ruth Langsford.

Un téléspectateur a déclaré: “Mon équipe de rêve serait Rylan & Ruth du lundi au jeudi et Craig & Josie le vendredi.”

Getty Images – Getty

Il a trouvé le nom de Rylan dans un livre pour bébé après une visite à WH Smiths

TVI

La star est devenue un nom familier grâce à The X Factor de 2012