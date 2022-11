Le vrai nom de la star de I’m A Celebrity Scarlette Douglas révélé

Je suis une célébrité… Le vrai nom de Scarlette Douglas, la star de Sortez-moi d’ici, a été révélé alors qu’elle se dirigeait vers la jungle hier soir.

La présentatrice de A Place In The Sun a changé son nom avant de devenir célèbre dans le programme immobilier populaire de Channel 4.

TVI

Scarlette a changé de nom avant de devenir célèbre à la télévision[/caption]

Rex

Scarlette, 35 ans, a été vue entrant dans la jungle la nuit dernière aux côtés de Boy George en tant que l’un des VIP de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here.

Le présentateur de télévision a été contraint de camper toute la nuit sur une plage la nuit dernière – et doit participer au premier procès Bushtucker de ce soir.

Cependant, bien qu’elle soit connue sous le nom de Scarlette dans son émission de Channel 4 A Place In The Sun et dans I’m A Celeb, ce n’est pas son vrai nom.

Elle a décidé de le changer de Charlotte lorsqu’elle est devenue présentatrice, afin de le rendre plus unique.

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ l’argent facile Les stars de réserve de I’m A Celeb “sont payées 20 000 £ – même si elles ne se rendent jamais au camp” RADIO TA DA ! Chris Moyles de How I’m a Celeb a perdu une incroyable 5e place – y compris une interdiction alimentaire stricte

Alors que les deux surnoms semblent très similaires, Scarlette a choisi d’ajouter un “te” supplémentaire à la fin de son nom pour le faire ressortir.

Hier soir, Scarlette et Boy George ont été vus en train de quitter le luxe alors qu’ils pagayaient vers une île lors du lancement du spectacle.

Le couple est passé d’un yacht de luxe au petit gonflable pour rencontrer leurs co-stars sur une plage déserte pour passer la nuit.

La chanteuse George était incontournable dans un ensemble coordonné aux imprimés brillants tandis que Scarlette avait l’air de partir en vacances dans une combinaison vert citron.





Enfilant des gilets de sauvetage orange, George et Scarlette semblaient rester coincés et ont été vus avec une pagaie chacun pendant qu’ils faisaient le voyage.

George et Scarlette ont déjà été vus naviguant sur le spectacle aux côtés du royal de rugby Mike Tindall et du morceau de savon Owen Warner.

Certaines de leurs collègues stars de I’m a Celeb ont déjà été photographiées en train de participer au terrifiant défi Walk The Plank – l’une d’entre elles se retirant.

Cela vient après que Scarlette ait partagé sa pire peur avant de se diriger vers la jungle remplie de créatures plus tôt cette semaine.

Elle a révélé que même la pensée d’une araignée lui faisait transpirer les paumes alors qu’elle était sur le point d’entrer dans le camp en Australie et d’être confrontée à une série d’horribles procès Bushtucker.

Parlant de ce dont elle a le plus peur, Scarlette a déclaré : « Les araignées sont ma pire peur absolue. Je pense que je peux m’occuper du reste si je suis honnête, mais c’est juste la façon dont les araignées bougent qui va me faire flipper… et les cafards !

En savoir plus sur le soleil SAPIN RÉEL Je suis obsédé par Noël et mes conseils astucieux donneront à n’importe quel arbre bon marché un aspect luxueux SURCHARGE Nous sommes passés à un compteur intelligent et avons été facturés 13 000 £ en UNE NUIT

Lorsqu’on lui a demandé à quel point elle avait peur des bestioles effrayantes, la star de la télévision a ajouté: “Même si vous me dites que j’en tiens une, mes paumes sont moites!

“Je n’aime pas du tout les araignées – les minuscules avec lesquelles je peux m’occuper, mais si elles sont plus grosses qu’un morceau de 5p, je m’en vais.”