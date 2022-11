Le vrai nom de la star de Breaking Bad, Aaron Paul, révélé alors qu’il demande de le changer légalement

BREAKING Bad acteur Aaron Paul a légalement déposé une demande de changement de nom, aux côtés de sa femme et de leur enfant.

Bien que la star porte le nom de scène d’Aaron Paul, son vrai nom est en fait Aaron Paul Sturtevant.

Actualités Splash

L’acteur est surtout connu pour son rôle dans Breaking Bad[/caption]

Getty

Aaron Paul et sa femme, Lauren Parsekian, veulent un nom en uniforme pour leur famille qui corresponde à son nom de scène populaire[/caption]

Malgré un nom personnel alternatif, l’acteur est connu de ses fans sous le surnom de Paul depuis plus d’une décennie.

Mais la star de Breaking Bad veut rendre le changement permanent et a soumis des documents pour subir un changement de nom officiel pour lui-même et sa famille.

La star est surtout connue des téléspectateurs du monde entier pour avoir joué le rôle acclamé par la critique de Jesse Pinkman dans la série dramatique policière américaine à succès aux côtés de Bryan Cranston.

Il a ensuite remporté un succès mondial pour le rôle, ainsi que des prix prestigieux, dont un Critics ‘Choice Television Award, un Primetime Emmy Award, et a été nominé pour un Screen Actor’s Guild Award ainsi qu’un Golden Globe.

Il est également largement connu pour ses rôles dans des films d’action, notamment Need For Speed, Eye in the Sky, Central Intelligence et l’épopée biblique Exodus: Gods and Kings.

Cependant, il est clair que la famille utilise le nom depuis un certain temps, car Aaron et sa femme, Lauren Parsekian, l’utilisent pour leur fils en ligne.

Bien que le nom ne soit pas officiel, les stars de haut niveau ont enregistré leur fils par le nom de famille.

Bien que ses prénoms changent de Casper Emerson à Ryden Caspian.





Aaron, 43 ans et Lauren, 35 ans ont également utilisé son nom de scène pour leur bébé sur les réseaux sociaux.

Le couple partage actuellement l’histoire d’Annabelle Paul, 4 ans, alors qu’ils ont accueilli leur nouveau-né Ryden, né en avril.

Il a été rapporté que le couple souhaitait changer officiellement de titre, car il souhaitait lier un nom de famille uniforme à la personnalité professionnelle de l’acteur.

Les documents obtenus par TMZ semblent confirmer que le couple a décidé de demander la demande après avoir nommé leur bébé à l’hôpital.

Le couple de haut niveau s’était précédemment marié en 2013 après s’être rencontré au célèbre festival de musique Coachella en Californie en 2009.

Ils ont ensuite partagé leur premier baiser lors de l’événement annuel un an plus tard.

En l’emmenant pour une escapade romantique à Paris en 2011, l’acteur a fait sa demande en mariage au réalisateur dans la ville de l’amour le soir du Nouvel An.

La Méga Agence

Aaron est surtout connu pour avoir joué le rôle de Jesse Pinkman dans la série à succès[/caption]

Getty

Des documents confirment que le couple souhaite changer de nom de famille suite à un changement de préférence après avoir nommé son bébé à l’hôpital[/caption]

Alamy

Il a joué aux côtés de Bryan Cranston et a été acclamé par la critique pour le rôle[/caption]