Le vrai nom de Cookie Monster – Kelowna Capital News

Bonjour Okanagan! Avant que le week-end ne commence, commençons votre vendredi !

Fait amusant: Le vrai nom de Cookie Monster est Sid !

Saviez-vous que mon nom est Sid? Mais j’aime toujours qu’on m’appelle Cookie Monster. – Cookie Monster (@MeCookieMonster) 13 octobre 2022

En ce jour

En 1964, la version cinématographique de “My Fair Lady” est présentée.

En 2019, le sortant Justin Trudeau remporte les élections fédérales pour rester au pouvoir, mais le Parti libéral devient un gouvernement minoritaire.

En 2021, l’acteur Alec Baldwin, pensant qu’il avait une arme à feu et non une vraie arme, tire et tue la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blesse le réalisateur Joel Souza sur un plateau de tournage.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est le jour du retour vers le futur, la journée du compte de vos boutons, la journée de tout le monde, la journée internationale du nacho, la journée nationale de la pomme, la journée nationale de vérification de vos médicaments, la journée nationale des archives, la journée nationale du gâteau au fromage à la citrouille, la journée nationale des animaux de compagnie pour les anciens combattants et la journée nationale Journée de sensibilisation aux reptiles.

Dans le cas où vous l’avez manqué

Tendance

Les 30 équipes de la LNH ont sorti leurs chandails « Reverse Retro 2.0 » pour cette saison. Je dis que les trois premiers sont la Floride, Montréal et Pittsburgh, qu’en pensez-vous ?

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec la star de télé-réalité Kim Kardashian (42 ans), l’actrice Carrie Fisher (aurait eu 66 ans), le chanteur country Kane Brown (29 ans), l’animateur de télévision Judge Judy (80 ans), le chanteur Dean Lewis (35 ans), le rappeur 21 Savage (30 ans) et le rappeur Doja Cat (27 ans).

Restez en sécurité et au chaud ! Passez tous un merveilleux week-end!

