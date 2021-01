Le loup terrible, un animal que beaucoup de gens connaissent grâce à son incarnation fictive dans «Game of Thrones» était un puissant prédateur aux os lourds qui parcourait l’Amérique du Nord il y a environ 11000 ans, ou peut-être même plus tard, s’attaquant à de gros animaux comme des chevaux disparus. , des bisons, des paresseux et même des mammouths. Bien qu’il soit loin d’être aussi grand que sa version télévisée, le loup terrible était environ 20% plus gros en moyenne que le loup gris, et il a longtemps été considéré comme une espèce sœur, Canis dirus plutôt que Canis lupus. Mais une équipe internationale de scientifiques a rapporté Mercredi dans la revue Nature que le premier séquençage du génome du loup terrible a montré une séparation génétique étonnamment grande entre les deux espèces, suffisamment grande pour que le loup terrible ne soit pas seulement une espèce séparée mais un genre séparé. Ils ont ressuscité un ancien nom, Aenocyon, pour le genre, suggéré pour la première fois en 1918 par John Merriam, un paléontologue, mais bientôt écarté. Le loup terrible est la seule espèce du genre. Le dernier ancêtre commun du loup gris et du loup terrible remonte à environ 5,7 millions d’années, ont rapporté les chercheurs. Et une autre surprise était que le terrible loup ne semblait pas se reproduire avec d’autres espèces – comme le font les chiens, les loups, les coyotes et autres canidés. En termes évolutifs, il a rencontré une fin solitaire.

Angela Perri, archéologue à l’Université de Durham en Angleterre, l’un des chefs de file de la recherche, a déclaré à propos du nouveau travail, « cent ans plus tard, nous disons que Merriam avait raison. » Ce qui a rendu le changement possible, c’est l’effort fait par les nombreux groupes scientifiques qui ont participé au projet pour trouver suffisamment d’ADN ancien. Le problème n’était pas le manque de vieux os. La grande majorité provient du La Brea Tar Pits dans le comté de Los Angeles, où les restes d’environ 4 000 animaux ont été retrouvés. Tar fait apparemment des ravages avec l’ADN récupérable et jusqu’à présent, personne n’avait été en mesure de séquencer le génome du loup terrible.

Les chercheurs ont comparé les données sur les loups terribles avec les génomes précédemment séquencés d’un certain nombre d’autres espèces, y compris les loups, les renards, les chacals et les dholes. Les données ont montré depuis combien de temps les espèces se sont séparées et à quelle distance elles se trouvent.

Le long isolement génétique est significatif d’une autre manière. Larisa DeSantis, paléontologue à l’Université Vanderbilt, qui n’a pas participé à la recherche, a déclaré que cela «est conforme à l’idée d’une origine nord-américaine des loups terribles». Ils étaient ici il y a au moins 250 000 ans, et ils étaient toujours là, bien que proches de la fin de leur existence, lorsque les premiers humains sont arrivés dans les Amériques, il y a peut-être 15 000 ans. «Ils n’étaient pas cette créature mythique gigantesque, mais un animal qui a probablement interagi avec les humains», a déclaré le Dr Perri. Dans la recherche de fossiles qui pourraient fournir un ancien ADN de loup terrible, le Dr Perri s’est associé à un certain nombre d’autres chercheurs du monde entier, notamment Kieren Mitchell, biologiste évolutionniste à l’Université d’Adélaïde; Alice Mouton, généticienne à l’Université de Los Angeles; et Sandra Álvarez-Carretero, étudiante au doctorat en génomique à l’Université Queen Mary de Londres. Ils ont passé au peigne fin les musées pour trouver 46 échantillons d’os qui pourraient avoir de l’ADN utilisable. Cinq l’ont fait. «Nous avons vraiment eu de la chance», a déclaré le Dr Perri. «Et nous avons trouvé beaucoup de choses auxquelles nous ne nous attendions pas vraiment. Les résultats étaient surprenants parce que les squelettes de loups terribles sont similaires aux squelettes de loups gris et parce que l’ADN n’était pas disponible. Xiaoming Wang, paléontologue au Musée d’histoire naturelle du comté de Los Angeles, qui a publié un examen des preuves fossiles en 2009 qui a placé le loup terrible carrément dans le genre Canis, a appelé le nouveau papier un «jalon», ajoutant que «la morphologie n’est pas infaillible». Quant à savoir pourquoi le loup terrible a disparu et les loups ont survécu, les auteurs ont émis l’hypothèse que son long isolement génétique et le manque de croisement avec d’autres espèces l’ont peut-être rendu moins capable de s’adapter à la disparition de ses principales proies. Des espèces plus légères comme les loups gris et les coyotes acquéraient des gènes potentiellement utiles d’autres espèces.