Le vrai lieu de naissance de Mardi Gras n’est pas la Nouvelle-Orléans – NBC Los Angeles

Les flotteurs. Les costumes. Les parties. Les perles. Tant de perles.

Mardi Gras est une tradition de longue date, remplie de plaisir, de familles et souvent de beaucoup d’alcool.

Mais il y a quelque chose de vraiment important à propos de la saison que vous ne savez peut-être pas… quelque chose que les gens d’une partie du pays connaissent depuis des siècles.

Malgré ce que vous avez pu entendre, Mardi Gras n’a pas commencé à la Nouvelle-Orléans.

Mardi Gras a en fait commencé à Mobile, en Alabama – une ville portuaire à proximité du golfe du Mexique, située à environ 140 miles à l’est du Big Easy.

“En raison de sa création avant la Nouvelle-Orléans, Mobile a été la première colonie de la côte du Golfe à connaître le début du carnaval actuel”, a déclaré Cart Blackwell, conservateur du Musée Mobile du Carnaval. «Le carnaval avec Mardi Gras, à son apogée, est Mobile, la plus grande tradition vivante de l’Alabama. En constante évolution, mais ancrée dans l’esprit et le cœur des Mobilians, elle fait partie du paysage et de l’esprit de la ville.

Histoire du mardi gras

Mardi Gras a été observé pour la première fois dans le Nouveau Monde par des pionniers français à Twenty-Seven Mile Bluff, la première colonie de Mobile en 1703. Et il n’a fait que grandir à partir de là.

En 1711, le Carnaval est officiellement né lorsqu’un taureau en papier mâché, en l’honneur de Bœuf Gras (en français, qui signifie «bœuf gras (gras) (bœuf)» – une fête traditionnelle pré-carême du XVIe siècle), a été abattu dans la rue principale du centre-ville de la ville dans ce qui aurait été le premier «défilé» de carnaval en Amérique du Nord .

La première société de défilés masqués, Cowbellian de Rakin, a commencé en 1830 à Mobile.

Mardi Gras fait rapidement partie de votre identité à Mobile et est intégré au tissu de la ville elle-même. Cart Blackwell, conservateur du Mobile Carnival Museum

“Ils englobent les beaux-arts de la sculpture, les courants littéraires dans leur large éventail de thèmes et les arts de la scène dans les mouvements de certains des masques sur les chars”, a déclaré Blackwell.

Avec ce défilé et un bal formel sur invitation seulement, Mardi Gras a été créé.

Mardi Gras à Mobile

Comme Mardi Gras a évolué à Mobile, il a donné à la ville un coup de pouce économique massif, ce qui se traduit par une importante aubaine d’un quart de milliard de dollars par an. Des centaines de milliers de visiteurs s’y rendent année après année, y compris ceux qui y ont grandi mais qui ont peut-être déménagé depuis.

“Mardi Gras devient rapidement une partie de votre identité à Mobile et il est intégré dans le tissu de la ville elle-même”, a déclaré Blackwell. «Cela tient compte de la façon dont nous vivons toute l’année. Personnes [who used to live here] ne rentrent peut-être pas à la maison pour Noël ou le 4 juillet, mais ils rentrent à la maison pour célébrer le Mardi Gras.

Flotteur du Mardi Gras sur le thème de KISS au centre-ville de Mobile, en Alabama

Un autre aspect qui rend Mardi Gras si spécial à Mobile est la famille.

“La famille est la caractéristique déterminante de Carnival in Mobile”, a déclaré Blackwell. “Le plus beau spectacle, peu importe le nombre de fois où vous le rencontrez, est de voir des enfants debout sur l’échelon inférieur des barricades du Mardi Gras ou sur les épaules d’un parent appelant à lancer tout en regardant un défilé. Voir deux, trois et parfois quatre générations d’une même famille apprécier d’être ensemble, c’est la cerise sur un gâteau déjà glacé.

Les trois dragons cracheurs de feu de la société Mystics of Time. (De gauche à droite : Dean, Vernadean et Verna) Crédit : Bruce Smith, Jr.

Au cours de chaque défilé, les spectateurs alignés le long du parcours du défilé attrapent des lancers des chars des krewes, allant de doublons (pièces de monnaie), des perles colorées, des gobelets en plastique, des peluches, des bonbons et le symbole officieux de la fête, MoonPies (guimauve prise en sandwich entre deux biscuits mous de type biscuits graham recouverts de diverses saveurs de chocolat).

Alors rappelez-vous, même si la Nouvelle-Orléans est bien connue pour sa célébration du Mardi Gras, ne vous y trompez pas, sa maison est à Mobile, en Alabama. Et si vous demandez à quelqu’un de là-bas, il ne manquera pas de vous le dire.

EN LIGNE: Terminologie du Mardi Gras | Qu’est-ce que le gâteau des rois ? L’histoire derrière le dessert du mardi gras