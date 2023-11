Le vrai débat sur Israël se déroule à huis clos

En partie parce que Biden a fait ce qu’il fallait – c’est une bonne gestion organisationnelle d’écouter les dissidents sérieux et de ne pas les diaboliser – la collision actuelle entre une culture professionnelle de discrétion et une culture de publicité sur les réseaux sociaux donne lieu à une sorte d’information étrange et opaque, éveiller les soupçons de tout le monde et ne pas faire grand-chose pour éclairer.

Si vous avez tendance à considérer la bureaucratie de Washington comme un foyer de déloyalistes, vos craintes sont confirmées. Et si vous avez tendance à considérer l’administration Biden comme faisant fi des pros au nom de la politique, ces craintes se confirment également.

La nature étrange et semi-publique du désaccord interne sur la guerre entre Israël et le Hamas a pris du temps. Au cours des années Trump, une série de lettres de démission fleuries et motivées par la morale, émanant de diplomates et de fonctionnaires de carrière, ont été rendues publiques. Quelque 1 000 employés du Département d’État ont également signé un câble officiel de dissidence contre l’interdiction de voyager en provenance de sept pays musulmans.

C’est le genre de foule qui aurait été impossible lorsque le canal de dissidence a été créé pour la première fois il y a 50 ans, à une époque où il fallait être pratiquement au même endroit pour organiser un tel mémo – ce qui signifie des cohortes plus petites de signataires et moins de chances de parvenir à un accord. devenir public. (Ce n’est pas pour autant que cela a toujours gardé les choses sous silence : le câble original de dissidence, le célèbre « Blood Telegram » de 1971, émanant d’un petit groupe de diplomates américains qui s’opposaient au soutien américain à une répression militaire brutale par l’armée pakistanaise à leur poste dans ce qui est aujourd’hui le Bangladesh, a finalement été rendu public. dans la presse, ce qui met en colère Richard Nixon.)

De nos jours, cependant, les critiques internes peuvent être à une fuite (ou à un tweet) de devenir des noms connus – un statut qui fournit une plate-forme pour dénoncer des politiques erronées, mais qui permet également aux opposants de ridiculiser les critiques en les considérant comme des chercheurs de publicité.

L’une des principales démissions du service extérieur de l’ère Trump a été celle de John Feeley, un diplomate de 30 ans qui était alors ambassadeur au Panama. Après Charlottesville, il a décidé qu’il ne pouvait pas servir sous la présidence de l’époque. “J’ai signé le serment de servir fidèlement le président et son administration de manière apolitique, même si je ne suis pas d’accord avec certaines politiques”, a-t-il écrit dans une lettre de démission. «Mes instructeurs m’ont clairement fait savoir que si je pensais que je ne pouvais pas faire cela, je serais tenu par l’honneur de démissionner. Ce moment est venu.

La lettre a fait la une des journaux lorsqu’elle a été rendue publique. Mais Feeley n’avait pas voulu que cela devienne un événement. « J’ai démissionné, avec l’intention de sortir tranquillement », m’a-t-il dit. Mais la lettre a été divulguée, dit-il, par des responsables politiques qui voulaient montrer au monde « qu’il existait un État profond au sein de l’État ». Même si une grande partie de la couverture médiatique qui a suivi l’a traité comme un héros, l’épisode avait un côté désagréable.

Feeley n’a pas démissionné en raison d’un désaccord politique spécifique et ne s’est prononcé qu’une fois que sa lettre a été divulguée et qu’il est devenu un simple citoyen. Il a déclaré cette semaine que lorsqu’il s’agit de personnes encore au travail, garder la dissidence au sein de la famille est le meilleur moyen d’avoir un impact. «Cela a toute l’efficacité d’un pet dans un ouragan», a-t-il déclaré à propos des publications de Yacoub sur les réseaux sociaux. “Quand vous faites ce qu’elle a fait, c’est-à-dire militer ouvertement contre une politique, et que vous percevez quand même un chèque de paie.”

Paul, qui a publié sa lettre de démission le mois dernier en réponse à la politique américaine concernant la guerre entre Israël et le Hamas, s’est néanmoins dit surpris de l’ampleur et de la rapidité avec laquelle cette guerre s’est propagée. (Il l’avait posté sur LinkedIn, « qui n’est pas vraiment connu pour devenir viral. ») Lorsqu’il a atterri, la sensibilisation a été immédiate, une « réponse écrasante de la part de collègues du monde entier, tant au sein du Département d’État que dans l’ensemble du gouvernement, y compris sur la Colline, au ministère de la Défense et ailleurs. … Ils ont simplement dit qu’ils soutenaient la position que j’avais adoptée. Ils trouvent cette question extrêmement difficile à gérer en termes de conséquences émotionnelles, en termes de désaccord avec les politiques mises en œuvre à la fois par l’administration et par le Congrès. Et, dans certains cas, il suffit de demander conseil.