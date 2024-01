Le vrai crime en tant que forme de divertissement est-il éthique ?

Les véritables divertissements criminels semblent être partout de nos jours. Êtes-vous fan? Écoutez-vous des podcasts, lisez-vous des livres ou regardez-vous des documentaires, des émissions de télévision et des films qui racontent les histoires de victimes et d’agresseurs réels ?

Si tel est le cas, vous êtes-vous déjà demandé si votre consommation de ce contenu était éthique ?

Dans « Ma sœur a été assassinée il y a 30 ans. True Crime reconditionne notre douleur en divertissement », Annie Nichol, écrivaine et activiste, affirme que le genre peut être préjudiciable aux victimes et à leurs familles :

Dans les années 1990, il aurait été difficile de trouver quelqu’un qui ne connaissait pas le nom de ma sœur Polly Klaas. J’avais 6 ans lorsqu’un inconnu a enlevé Polly, 12 ans, dans notre chambre le soir du 1er octobre 1993. Son visage est rapidement devenu un incontournable des informations du soir, son nom figurait en bonne place dans les gros titres aux côtés des propos alarmistes sur les taux de criminalité. Les équipes d’information ont diffusé depuis notre salon et sont restées campées devant notre maison pendant les deux mois de recherche avant que son corps ne soit retrouvé. Même si la frénésie médiatique aurait dû s’arrêter là, elle n’a fait que s’intensifier, alimentant un climat politique propice aux représailles réactionnaires. L’enlèvement de Polly dans notre communauté blanche de banlieue de classe moyenne a déclenché un tollé national en faveur de punition et de représailles. Au cours des années suivantes, la véritable criminalité a commencé à se transformer en l’obsession médiatique qu’elle est aujourd’hui. L’année dernière, The Hollywood Reporter a alerté ses lecteurs sur « 30 séries de vrais crimes à binge now ». Au moment où j’écris ces lignes, près de la moitié des 20 meilleurs podcasts d’Apple aux États-Unis sont consacrés à la vraie criminalité, et Internet regorge de recommandations sur les meilleurs nouveaux livres sur la vraie criminalité à lire. On pourrait affirmer que ce genre rend hommage aux victimes et à ceux qui ont résolu ou cherché à résoudre les affaires. Cependant, en tant que survivant dont la tragédie continue d’être exploitée par les créateurs d’histoires criminelles vraies, je connais la douleur personnelle de cette appropriation, ainsi que la manière dont la couverture médiatique de ces affaires très médiatisées peut contribuer à des injustices plus larges. L’exploitation des récits des victimes entraîne souvent un coût élevé pour leurs familles, car leurs tragédies sont marchandisées et leur vie privée violée à plusieurs reprises pour une consommation de masse. En 2022, par exemple, la sortie de « Dahmer — Monster : The Jeffrey Dahmer Story » sur Netflix a provoqué une profonde détresse parmi de nombreux membres des familles des victimes de Dahmer, qui ont estimé que la série était profiter de leur douleur, faire une fausse déclaration événements réels et traumatisant ceux qui ont vécu l’horreur des crimes de Dahmer. En plus de ces préjudices, les histoires qui ne correspondent pas à l’accent culturel mis par le crime réel sur la victimisation des femmes blanches restent trop souvent ignorées.

Étudiants, lisez l’intégralité de l’article puis dites-nous :

Quelle est votre réaction à l’essai de Mme Nichol ? Qu’est-ce qui vous a le plus surpris, ému ou résonné ?

Son histoire vous fait-elle penser différemment à votre propre consommation du vrai crime ? Pourquoi ou pourquoi pas?

Selon vous, qu’est-ce qui explique l’obsession des médias pour le vrai crime ?

Quels sont, à votre avis, les plus gros problèmes du vrai crime en tant que genre ?

À votre avis, à quoi peut servir un véritable divertissement policier, le cas échéant ? Pouvez-vous penser à des exemples ?

Lorsque vous pesez le positif et le négatif, pensez-vous que le véritable crime en tant que divertissement – ​​qu’il s’agisse de livres, de documentaires, de films, d’émissions de télévision ou de podcasts – est éthique ? Pensez-vous qu’il est possible pour les gens de créer et de consommer du contenu véritablement criminel de manière responsable ? Si c’est le cas, comment? Si non, pourquoi pas ?

