Le vrai chien le plus vieux du monde établit un nouveau record du monde Guinness après avoir atteint l’âge de 30 ans

Un chien FARM a établi un nouveau record du monde Guinness pour être le chien le plus âgé en atteignant 30 ans, ce qui équivaut à 210 chez l’homme.

Bobi bat un record détenu par le chien de bouvier australien Bluey, qui avait 29 ans et cinq mois lorsqu’il mourut en 1939.

L’âge de Bobi a été vérifié avant qu’il ne reçoive son record du monde Guinness

Il détient également le record du chien vivant le plus âgé, détenu depuis seulement deux semaines par le chihuahua Spike, âgé de 23 ans, de l’Ohio.

Bobi, un dogue portugais, est né le 11 mai 1992.

Le propriétaire Leonel Costa l’a appelé “unique en son genre”.

Leonel, 38 ans, de Conqueiros, au Portugal, a déclaré : « Bobi est un guerrier depuis toutes ces années. Lui seul sait comment il tient le coup. Cela ne doit pas être facile. »

L’âge d’un chien est multiplié par sept pour trouver son équivalent approximatif en années humaines.

Leonel a expliqué : « J’avais huit ans. Mon père était chasseur et nous avons toujours eu beaucoup de chiens.

“Malheureusement, à cette époque, il était considéré comme normal par les personnes âgées qui ne pouvaient pas avoir plus d’animaux à la maison d’enterrer les animaux dans un trou pour qu’ils ne survivent pas.”

Le petit Bobi a réussi à s’échapper et a été élevé par Leonel et ses frères.

Il a déclaré : « Nous savions que lorsque le chien ouvrirait les yeux, mes parents ne l’enterreraient plus. Il était de notoriété publique que cet acte ne pouvait pas ou ne devait pas être fait.

« J’avoue que lorsqu’ils [his parents] découvert que nous savions déjà, ils ont beaucoup crié et nous ont punis, mais cela en valait la peine et pour une bonne raison!”

Bobi a des problèmes de vue et des problèmes de marche dans sa vieillesse et a eu un problème de santé en 2018 mais s’en est sorti.

Son âge a été vérifié par une base de données d’animaux de compagnie autorisée par le gouvernement portugais et il a reçu son record du monde Guinness le 1er février.