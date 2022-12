Le vrai chien derrière le memecoin DOGE est gravement malade

Le propriétaire du chien Shiba Inu, célèbre sur Internet, a annoncé sur les réseaux sociaux que Kabosu se trouvait dans une “position extrêmement dangereuse” lorsqu’il est tombé malade la veille du 25 décembre.

Kabosu, le chien Shiba Inu derrière le visage du juriste Dogecoin, baisse de 0,08 $ et la culture «doge» est donc dans une «position extrêmement dangereuse» pour la santé, selon son propriétaire.

Dans une publication Instagram du 26 décembre qui a ensuite été partagée sur Twitter, Atsuko Satō, une enseignante japonaise de maternelle et propriétaire de Kabosu, a déclaré en japonais que le chien de sauvetage était dans un état extrêmement « dangereux », mais a assuré à ses abonnés que le chien était « absolument bien » et « obtient le pouvoir de partout dans le monde » des supporters.

La nouvelle a suscité une vague de soutien. Un utilisateur de Twitter en bonne santé a proposé de couvrir totalement “toute dépense nécessaire pour s’assurer qu’elle reçoit le traitement le plus efficace”.

Le co-créateur de Dogecoin, Billy Markus, a demandé à ses 2 millions de followers dans un tweet extrêmement le 26 décembre d’envoyer “[love] et [prayers] et des vibrations sensibles » à Satō et Kabosu.

Satō n’a pas révélé les problèmes de santé auxquels Kabosu est confronté, mais dans un article précédent, Kabosu est malade depuis les vacances, refusant de manger ou de boire.

Il convient de noter que les chiens Shiba Inu ont une durée de vie médiane comprise entre 12 et 15 ans et Kabosu a célébré son dix-septième anniversaire plus tôt en 2022.

Une photo de Kabosu du journal de Satō en 2010 a impressionné le format de mème “doge” du micro-organisme.

Finalement, la reconnaissance du mème a déclenché la création en 2013 par Billy Markus et Jackson Arnold Palmer de ce que l’on pense de la première “pièce de monnaie”, Dogecoin, que l’essai susmentionné qu’ils ont créé comme une blague.

Kabosu pourrait être une figure répandue dans le monde de la cryptographie, le fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin ayant également visité Kabosu et Satō dans leur logement à Tokyo en 2018.

Dogecoin reste populaire

Bien qu’il ait été créé comme une blague, Dogecoin reste largement répandu à intervalles réguliers dans le monde de la cryptographie près de 10 ans lorsqu’il a été créé pour la première fois.

DOGE est la 8e plus grande pièce avec sa capitalisation de près de 10,4 milliards de dollars conformément aux informations de CoinGecko et a enregistré un volume de plus de 332 millions de dollars au cours des vingt-quatre dernières heures.

Dogecoin était le deuxième crypto le plus recherché sur Google derrière Bitcoin

BTC a coché 16 884 $, soit une moyenne de 5,85 millions de recherches mensuelles dans le monde en 2022.

La prise de contrôle de Twitter par Elon Musk a fait espérer à plusieurs utilisateurs de Dogecoin qu’il intégrerait un juriste sur la plate-forme de médias sociaux, ce qui lui donnerait la peine de se rallier à l’actualité.

Musk a longtemps été un défenseur de Dogecoin et dans un but, avant d’admettre que ce ne serait pas possible, prévoyait de facturer aux utilisateurs de Twitter 0,1 juriste pour publier sur la plate-forme dans le but excessif de réduire les publications frauduleuses.

Dogecoin a déclenché une gamme de crypto-monnaies comparables sur le thème des chiens comme Shiba Inu (SHIB), Dogelon Mars (ELON) et Floki (FLOKI), qui a été impressionné par le Shiba Inu de Musk, Floki.

Le poste Le chien réel derrière memecoin DOGE est gravement malade est apparu pour la première fois sur BTC Wires.