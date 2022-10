Le VPN gratuit de Pixel 7 par Google One Feature obtient une date

Lorsque Google a annoncé les Pixel 7 et Pixel 7 Pro il y a quelques semaines, l’une des fonctionnalités auxquelles ils ont accordé une importance particulière était un service VPN intégré gratuit via Google One. À l’époque, ils confirmaient seulement que cela arriverait plus tard cette année, mais un Page d’assistance Google nous a maintenant donné un calendrier plus clair.

En décembre, Google prévoit de lancer le VPN by Google One pour les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Il s’agit d’un avantage inclus en tant que propriétaire de l’un ou l’autre des téléphones et ne nécessite pas d’abonnement Google One. Et comme il ne s’agit pas d’un abonnement, vous ne bénéficiez d’aucun des autres avantages de Google One à moins que vous ne souscriviez réellement à l’un de ces forfaits.

Voici comment Google le décrit :

Depuis décembre 2022, les consommateurs Pixel 7* et Pixel 7 Pro* peuvent accéder au VPN de Google One sans frais supplémentaires sur ces appareils via l’application Google One sans abonnement Google One. Tous les autres avantages de l’abonnement Google One sont vendus séparément.

Les membres actuels de Google One Premium (2 To ou plus) ont déjà accès au VPN de Google One sur plusieurs appareils. Cette offre VPN n’a aucune incidence sur le prix ou les avantages des forfaits Google One Premium.

Le VPN de Google One n’est disponible qu’avec les comptes Google éligibles. Workspace et certains comptes supervisés (y compris les comptes enfants) ne sont pas éligibles.