Le VPN gratuit de Google arrive pour le Pixel 7 avec d’autres nouvelles fonctionnalités

de Google Pixel 7 et 7 Pro reçoivent plusieurs nouvelles fonctionnalités logicielles lundi, y compris le VPN gratuit annoncé par la société lors du lancement des appareils en octobre. Le VPN arrive avec d’autres avantages, comme la réduction du bruit de fond pour les appels téléphoniques et les étiquettes dans l’application Google Recorder pour savoir qui parle.

C’est un autre signe que Google a l’intention de continuer à utiliser de nouvelles fonctionnalités logicielles exclusives pour essayer de différencier ses téléphones Pixel des appareils concurrents. Si vous ne possédez pas de Pixel 7 ou 7 Pro, vous devez vous abonner au niveau premium de Le service unique de Google pour obtenir son VPN. Ce niveau coûte 10 $ par mois et comprend également 2 To de stockage en nuage et d’autres extras.

La nouvelle mise à jour logicielle apporte également une fonctionnalité appelée Clear Calling, qui, selon Google, minimise le bruit de fond et améliore la voix de l’orateur pendant les appels téléphoniques. Lors de la transcription d’un enregistrement dans l’application Google Recorder, vous pourrez également voir les étiquettes de chaque intervenant si plusieurs personnes parlent. Comme le nouveau VPN, ces deux fonctionnalités ont été annoncées précédemment et sont exclusives aux Pixel 7 et 7 Pro.

Ces ajouts accompagneront également d’autres nouvelles fonctionnalités à venir sur les anciens appareils Pixel, tels que l’audio spatial lorsqu’il est associé au Pixel Buds Pro. Cette fonctionnalité sera disponible à partir de janvier pour les Pixel 6 et 6 Pro en plus des téléphones les plus récents de Google. Il existe également un nouveau hub de paramètres pour les outils de sécurité et de confidentialité, qui est disponible sur le Pixel 4A et les appareils plus récents, et de nouveaux fonds d’écran sur le thème du Journée internationale des personnes handicapéesqui a eu lieu le 3 décembre. Ces fonds d’écran seront disponibles pour le Pixel 3 et les appareils plus récents.

Dans le même temps, Google introduit également de nouvelles fonctionnalités pour le Montre Pixeltels que Fitbit Profils de sommeil fonctionnalité, ainsi que de nouvelles tuiles pour afficher la météo et vos contacts. La détection des chutes, annoncée par Google lors du lancement de Pixel Watch en octobre, arrive en 2023.

Google publie généralement de nouvelles fonctionnalités pour les téléphones Pixel par le biais de « suppressions de fonctionnalités » qui se produisent environ une fois tous les quelques mois. Les mises à niveau logicielles comme celles-ci sont particulièrement importantes pour la gamme Pixel 7, car elles offrent à Google un autre moyen de distinguer ses nouveaux téléphones des Pixel 6 et 6 Pro de l’année dernière, en plus des appareils Android rivaux de Samsung, OnePlus, Motorola et autres. Bien que Google ait introduit un design rafraîchi, son nouveau processeur Tensor G2 et des caméras améliorées sur ses téléphones 2022, les Pixel 7 et 7 Pro sont en grande partie des mises à niveau incrémentielles par rapport à leurs prédécesseurs.