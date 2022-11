Le VPN de Google One fait une avancée majeure sur les ordinateurs de bureau

L’un des avantages supplémentaires de Google One, qui est le casier de stockage en ligne de Google, est l’accès des abonnés à leur service VPN qui permet à votre téléphone mobile d’utiliser une connexion sécurisée. Vous remarquerez que j’ai spécifiquement mentionné téléphone mobile là-bas et c’est parce que ce service VPN n’était disponible que pour les appareils mobiles jusqu’à présent. Dans une nouvelle que je suis sûr que les utilisateurs de Google One adoreront entendre, Google lance aujourd’hui des applications pour PC de bureau pour apporter cette même connexion VPN à votre ordinateur.

Pour commencer, le VPN de Google One sera disponible sur les 22 mêmes marchés sur lesquels la connexion VPN mobile est disponible. Il n’est actuellement disponible que pour ceux qui souscrivent au niveau Google One de 2 To ou supérieur. Une fois sur un plan de ce niveau, n’oubliez pas que vous pouvez le partager avec jusqu’à 5 membres de la famille et cela inclut le service VPN.

Pour obtenir les nouvelles applications VPN de bureau, accédez à votre compte Google One, appuyez sur la section Avantages, puis cliquez sur l’option “VPN pour plusieurs appareils”. Vous devriez alors voir un bouton “Télécharger l’application” pour récupérer l’application appropriée pour votre type de PC. Installez comme vous le feriez pour n’importe quelle autre application, puis il est temps de transformer votre VPN en sur.

Nous attendons de mettre la main sur l’application, mais d’après les captures d’écran ci-dessus, il semble qu’un interrupteur marche-arrêt similaire permette au service de fonctionner. Il y a un bouton “Afficher les paramètres” que nous aimerions également jeter un œil.

Pourquoi ce service VPN (ou tout autre) est-il si important ? Comme d’autres services VPN, le but est de vous fournir une connexion sécurisée et privée lorsque vous utilisez Internet. Google affirme que ce VPN offre une “technologie de sécurité et de cryptage de classe mondiale” pour protéger votre application, votre streaming et vos sessions de navigateur contre le suivi et l’écoute potentielle “par des pirates”.

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, pour obtenir le service VPN de Google, vous devrez souscrire à un forfait Google One de 2 To, qui coûte 9,99 $ par mois. Le service VPN de Google est-il quelque chose pour lequel vous devriez débourser au moins 9,99 $ ? Cela dépend de votre inquiétude au sujet de votre connexion Internet à partir du PC et du téléphone. Parce que si vous n’avez pas besoin de tout le stockage Google One, il existe de nombreux services VPN sur le marché qui ne coûtent pas 10 $. Beaucoup d’entre eux offrent également plus de paramètres, pour ceux qui ont vraiment besoin d’être précis sur leurs connexions de données.

Mais si vous payez déjà pour un compte Google One de haut niveau, vous pouvez également saisir l’application VPN et commencer à protéger vos sessions Internet.

Vous pouvez télécharger les applications VPN by Google One ici.