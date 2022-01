Le voyou qui a endommagé le cerveau d’Angel Lynn lors d’un enlèvement verra sa peine « douce » révisée

Un THUG qui a laissé une adolescente atteinte de lésions cérébrales et incapable de marcher ou de parler lors d’un enlèvement verra sa peine « douce » examinée.

Angel Lynn, 19 ans, est tombé d’une camionnette à 60 mph après avoir été kidnappé par Chay Bowskill – et maintenant sa peine de deux ans a été critiquée pour être « indûment indulgente ».

Angel, 19 ans, a subi des lésions cérébrales après l’enlèvement Crédit : Universal News & Sport

La procureure générale, Suella Braverman, a confirmé qu’elle avait reçu une plainte concernant la peine prononcée hier.

La meilleure avocate britannique et ses conseillers juridiques vont maintenant examiner les dossiers de l’affaire pour déterminer si elle doit être renvoyée à la Cour d’appel pour un examen formel.

Bowskill, 20 ans, a été filmée attrapant Angel « comme une poupée de chiffon », la transportant dans une rue animée et la jetant à l’arrière d’un Transit, qui a accéléré.

Quelques instants plus tard, la petite étudiante est tombée du véhicule. Bowskill a été reconnu coupable d’enlèvement et de comportement coercitif, mais autorisé à pousser Angel hors de la camionnette.

Il a été condamné lundi à sept ans et demi de prison au total et purgera la moitié de sa peine derrière les barreaux – trois ans et neuf mois.

Compte tenu du temps déjà purgé en détention provisoire, il deviendra éligible à la libération en juin 2024.

La famille d’Angel – cherchant désespérément des fonds pour adapter leur maison afin qu’elle puisse y retourner – a demandé que leur affaire soit également renvoyée devant la Cour d’appel.

Maman Nikki, 47 ans, femme de ménage, a fustigé : « Angel a été condamné à perpétuité – nous avons été condamnés à perpétuité.

« Nous voulons que justice soit rendue à notre fille et assez d’argent pour la ramener chez elle, là où elle appartient, avec sa famille.

« Bowskill est une racaille. Il n’a même pas appelé le 999 après qu’elle soit tombée de la camionnette – et il sera absent dans deux ans. C’est écœurant.