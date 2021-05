Le Voyager 1 de la NASA détecte un bourdonnement faible mais persistant du plasma interstellaire au-delà du système solaire

Les choses qui existent au-delà de notre galaxie sont inimaginables. Oui, l’air vivifiant que nous respirons dans l’atmosphère terrestre n’existe pas dans l’espace à coup sûr, mais il y a tellement d’autres choses qui existent là-bas. L’espace interstellaire, par exemple, est rempli de quelque chose appelé le milieu interstellaire (ISM) qui se compose de gaz interstellaires et bien plus encore. Le Voyager 1 de la NASA a récemment détecté le bourdonnement de ce milieu interstellaire, selon une étude publiée dans Astronomie de la nature le 10 mai.

Le bourdonnement faible et persistant, capté par le vaisseau spatial de l’explorateur, provient des ondes plasma du milieu interstellaire. « Il est très faible et monotone car il est dans une bande passante de fréquence étroite », a déclaré Stella Koch Ocker, l’un des chercheurs de l’Université Cornell qui a mené l’étude. Le milieu interstellaire se compose de gaz ionisés, atomiques et moléculaires, de poussière d’étoile et de rayons cosmiques.

Les rayons cosmiques sont des noyaux atomiques et des protons de haute énergie qui voyagent partout dans l’espace. Les rayons cosmiques, entre autres matériaux du milieu interstellaire, peuvent causer de graves dommages à notre ADN qui peuvent entraîner le cancer de nos cellules et, dans le cas où elles sont incapables de réparer les dommages, mourir. Notre étoile Soleil tente de protéger notre système solaire de ces rayons nocifs en formant une héliosphère, une bulle autour de notre système solaire où la pression des vents solaires, particules chargées venant du soleil, dépasse celle des rayons cosmiques.

Cependant, le soleil n’est pas capable de les moduler complètement et les rayons cosmiques s’infiltrent dans l’héliosphère. À ce stade, le bouclier magnétique terrestre et son atmosphère viennent à notre secours en déviant et en neutralisant le rayonnement spatial.

Maintenant que le Voyager 1 est au large de l’héliosphère solaire, il a rencontré le milieu interstellaire. La sonde spatiale, lancée par la NASA en 1977, avait franchi le bord de notre système solaire en 2012. Envoyée pour l’exploration du système solaire et si possible au-delà, Voyager 1 a parcouru plus de 38 milliards de kilomètres, soit plus de 150 fois la distance de la terre au soleil.

