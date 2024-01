Le voyage vers Paris 2024 avec la Team GB

« The Journey » est une série documentaire d’intérêt humain en quatre parties qui plonge les fans dans la vie de quatre athlètes de l’équipe GB à l’approche du plus grand événement sportif au monde – les Jeux olympiques d’été de Paris 2024 : des gens ordinaires, vivant et travaillant. parmi nous, réalisant des choses extraordinaires.

Pour ce projet, l’équipe GB et son partenaire de mobilité Toyota voulaient placer les athlètes et leurs histoires au cœur du récit de leur « voyage » vers les Jeux, soutenu par un thème commun de « résilience » – quelque chose qui semble particulièrement pertinent aujourd’hui.

Chrome a obtenu un accès complet aux athlètes et à leur vie, en les suivant pendant l’entraînement, les rendez-vous chez le physio et la vie à la maison. Chaque film était dirigé par l’athlète, racontant son histoire de manière authentique pour créer un lien personnel avec le public.

Épisode 1 Roxy Modiste

Roxy était championne du monde de trampoline lorsqu’une grave blessure à la colonne vertébrale l’a amenée à changer de sport. Elle nous a parlé de ses humbles débuts, de la façon dont elle exprime sa douleur et sa joie à travers le break et de ses espoirs de devenir la première breakeuse à représenter la Grande-Bretagne lorsque le sport fera ses débuts olympiques cette année.

Épisode 2 Laura Kenny

L’olympienne la plus titrée de l’histoire britannique n’a pas encore terminé. Après avoir donné naissance à son deuxième fils Monty en 2023, la quintuple médaillée d’or olympique se lance dans sa quête pour entrer dans l’histoire à Paris 2024, mais son retour vers la gloire du cyclisme sur piste ne sera pas facile. Laura nous a expliqué en quoi son retour au vélodrome est différent cette fois-ci et pourquoi elle n’a plus rien à prouver.

Épisode 3 Andrea Spendolini-Sirieix

Andrea nous a décrit ce qu’elle a ressenti lorsqu’elle a débuté sur le circuit de plongée senior à seulement 13 ans : « J’étais une petite gamine maigre, sans viande sur moi, et je me jetais à 10 mètres comme les adultes. On n’attend rien de vous quand vous êtes l’opprimé, c’était comme une superpuissance.»

Aujourd’hui âgée de 19 ans, la plongeuse Andrea Spendolini-Sirieix est déjà une olympienne de l’équipe GB avec de grands espoirs pour Paris 2024 – cependant, c’est le voyage, pas seulement la destination, qu’elle apprécie. C’est son histoire.

Épisode 4 Giarnni Regini-Moran

Après être devenu champion national et européen à seulement 17 ans, le gymnaste artistique Giarnni Regini-Moran avait le monde à ses pieds avant qu’une grave blessure au genou qui lui a fracturé le tibia et endommagé plusieurs ligaments du genou et ses ischio-jambiers ne laisse sa carrière en lambeaux. Après de multiples interventions chirurgicales reconstructives et avoir dû réapprendre à marcher, le retour à la gymnastique de compétition semblait pratiquement impossible. Giarnni explique où il a trouvé sa détermination à concourir à nouveau et comment sa plus grande réussite est de ne jamais abandonner.