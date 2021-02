Le voyage sur Mars «  ne peut être compris que par les Noirs américains  », tweets la NASA, célébrant le changement de nom du bâtiment du siège

L’agence spatiale américaine a renommé son siège à DC après la première ingénieure noire de la NASA Mary Jackson, célébrant avec un poème sur «aller sur Mars» alors même que l’agence retardait le retour prévu sur la lune.

Longtemps simplement appelé «Siège de la NASA», le bâtiment de Washington, DC a été officiellement renommé en l’honneur de Jackson vendredi. Elle est devenue la première femme noire ingénieur de l’agence spatiale en 1958, sept ans après avoir rejoint son prédécesseur le Comité consultatif national pour l’aéronautique (NACA).

«Le voyage sur Mars ne peut être compris que par les Noirs américains.» – Le poète et éducateur Nikki Giovanni lit un extrait de «Quilting the Black-Eyed Pea» pour ouvrir la dénomination d’aujourd’hui du bâtiment du siège de la NASA pour Mary W. Jackson, notre première femme ingénieur afro-américaine. pic.twitter.com/MKY1J0V6cu – NASA (@NASA) 26 février 2021

Alors que Jackson est décédée en 2005 et n’était connue pour avoir travaillé sur aucun projet lié à Mars de son vivant, la poète Nikki Giovanni a rendu hommage à l’ingénieur, célébrant le baptême du bâtiment avec un poème sur «Aller sur Mars.»

Parce que «Nous avons des fusées, du carburant, de l’argent et des trucs», La NASA va enfin recommencer à envoyer des humains sur la Lune, a raisonné Giovanni. La seule raison pour laquelle la NASA se retenait était leur manque de contrôle – « Ils ne savent pas si ce qu’ils envoient sera ce qu’ils récupéreront », elle a dit.

Le voyage sur Mars ne peut être compris qu’à travers les Noirs américains

Ce n’est pas la première étape liée au changement de culture de dénomination à la NASA. En 2019, l’agence a dévoilé le projet Artemis comme un complément plus égalitaire aux missions Apollo, visant à envoyer la première femme (et le premier homme en 50 ans) sur la lune d’ici 2024. Cependant, l’administration Trump s’est arrêtée avant de jouer l’action positive. jeux avec l’équipage, qui n’a en tout cas pas encore été sélectionné.

La NASA a repoussé à plusieurs reprises les délais critiques pour Artemis, ce qui nécessitera un matériel entièrement nouveau et des tests approfondis pour la prochaine génération de matériel d’atterrissage lunaire. Alors que l’échéance de 2024 était déjà considérée comme optimiste à la fin de 2020, des développements plus récents l’ont pratiquement rendue impossible. Le Congrès a largement affamé le programme de financement que la NASA a déclaré nécessaire, ne répartissant que 850 millions de dollars dans son dernier projet de loi de dépenses, contre 3,2 milliards de dollars recherchés par l’agence.

En conséquence, l’agence a discrètement reporté le calendrier de distribution des contrats d’atterrissage lunaire de deux mois à la fin du mois de janvier, insistant sur le fait qu’il fallait plus de temps pour décider des propositions de systèmes d’atterrissage humain qui continueront de recevoir un financement. Alors que Blue Origin, SpaceX et Dynetics sont tous en concurrence pour le poste, ils ont maintenant jusqu’à la fin du mois d’avril pour soumettre leurs propositions, ce que la NASA espère permettre un « transition en douceur » à la phase suivante du projet.

L’administration américaine précédente a signé un traité en octobre pour partager le « Utilisation de la Lune, de Mars, des comètes et des astéroïdes à des fins pacifiques » avec sept autres pays, tout en laissant de côté la Russie et la Chine, qui avaient considérablement plus d’expérience d’exploration lunaire. Le président Donald Trump semblait enthousiasmé par la militarisation de l’espace avec sa Force spatiale, mais on ne sait pas dans quelle mesure son successeur Joe Biden prévoit de poursuivre ce projet, qui semblait garanti d’aller à l’encontre du Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967 en transformant l’espace en un champ. de bataille – ou même une OTAN extraterrestre.

Biden lui-même a été relativement silencieux sur les rêves d’exploration et d’exploitation de l’espace de son prédécesseur, perdant peu de temps après son investiture avant d’envoyer davantage de troupes américaines en Syrie. Compte tenu du cabinet de faucons qu’il a réuni, le président semble moins intéressé par les guerres spatiales que par la tradition de ses prédécesseurs – mener des guerres au Moyen-Orient.

