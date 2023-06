Le voyage sur le sous-marin disparu du Titanic en 2022 était « incroyablement risqué », selon l’acteur

Points clés L’acteur mexicain Alan Estrada a déclaré que son voyage sur le submersible manquant était « incroyablement risqué ».

Il y a voyagé en 2022.

Il dit avoir signé une renonciation compliquée.

L’acteur mexicain et youtubeur de voyage Alan Estrada a déclaré que son voyage sur le submersible qui a disparu près de l’épave du Titanic était « extrêmement risqué ».

Estrada a voyagé sur le sous-marin Titan d’OceanGate en 2022, mais la mission a été presque interrompue après que le navire a perdu le contact avec son navire de soutien de surface.

Alors que la recherche du Titan se poursuit, les passagers passés sur le sous-marin, ont partagé leurs histoires d’être à bord.

« En tant que participant à ces expéditions, nous connaissions parfaitement les risques dans lesquels nous étions impliqués », a déclaré Estrada à Reuters.

« Nous avons signé une décharge, plusieurs feuillets, je ne sais plus combien, qui expliquent chacun des risques que vous courez, dont celui de perdre la vie.

« Nous, ceux qui sont impliqués dans ces expéditions, savons que c’est une expédition incroyablement risquée. Nous savons que nous n’allons pas dans un parc d’attractions.

La vidéo YouTube qu’Estrada a publiée sur sa mission montre qu’à une profondeur de 1 000 mètres, le sous-marin a perdu le contact avec la surface.

« Ce qui nous est arrivé, c’est que si vous perdez la communication, il y a une période de tolérance ; si cette communication n’est pas récupérée dans ce délai, vous devez abandonner la mission.

« Le temps de tolérance est passé, et nous étions déjà en train d’interrompre la mission ; en fait, le premier lest a été largué, et juste à ce moment-là, on a retrouvé la communication, et on ne l’a plus perdue, et c’est pour ça qu’on a pu faire la descente.

Il a dit qu’il espérait et priait pour que le navire soit retrouvé.

« Tant qu’il y aura de l’oxygène, ils iront bien et attendront essentiellement d’être secourus. J’espère qu’ils sont à la surface car cela rendra les choses plus faciles que s’ils sont au fond de la mer. »

Pendant ce temps, un homme qui était l’un des premiers clients de la société de submersibles disparus dit que sa plongée sur le site de l’épave du Titanic était une « opération kamikaze ».

« Il faut être un peu fou pour faire ce genre de choses », a déclaré Arthur Loibl, un homme d’affaires et aventurier à la retraite de 61 ans originaire d’Allemagne.

M. Loibl a déclaré mercredi qu’il avait eu l’idée de voir l’épave du Titanic lors d’un voyage au pôle Sud en 2016.

À l’époque, une société russe proposait des plongées pour 500 000 dollars.

Après qu’OceanGate, basé dans l’État de Washington, a annoncé sa propre opération un an plus tard, il a sauté sur l’occasion d’une plongée en 2019 qui a échoué lorsque le premier submersible n’a pas survécu aux tests.

À l’époque, M. Loibl a payé 162 000 $ US, mais les billets coûteraient maintenant 250 000 $ US (368 000 $).

Deux ans plus tard, il a entrepris un voyage qui a été couronné de succès, avec le PDG d’OceanGate Stockton Rush, le plongeur français et expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet et deux hommes d’Angleterre.

« Imaginez un tube métallique de quelques mètres de long avec une feuille de métal pour un sol », a déclaré M. Loibl.

« Vous ne supportez pas ; vous ne pouvez pas vous agenouiller.

« Tout le monde est assis les uns à côté des autres ou les uns sur les autres.

« Vous ne pouvez pas être claustrophobe. »

Au cours de la descente et de l’ascension de deux heures et demie, les lumières ont été éteintes pour économiser l’énergie, a-t-il dit, la seule illumination provenant d’un bâton lumineux fluorescent.

La plongée a été retardée à plusieurs reprises pour résoudre un problème avec la batterie et les poids d’équilibrage.

Au total, le voyage a duré 10,5 heures.

Le groupe a eu de la chance et a profité d’une vue imprenable sur l’épave, a déclaré M. Loibl, contrairement aux visiteurs d’autres plongées qui n’ont pu voir qu’un champ de débris ou, dans certains cas, rien du tout.

Certains clients ont perdu des paiements non remboursables après que le mauvais temps ait rendu la descente impossible.

Il a décrit M. Rush comme un bricoleur qui a essayé de se contenter de ce qui était disponible pour effectuer les plongées mais avec le recul, il a dit que c’était « un peu douteux ».

« J’étais un peu naïf, en regardant en arrière maintenant », a déclaré M. Loibl.