Tom Holland revient pour jouer Spider-Man pour un prochain épisode de l’univers Marvel

Tom Holland, qui a parcouru le Homme araignée univers depuis près d’une décennie, a récemment discuté de sa liberté de jouer le rôle emblématique maintenant que son contrat est conclu.

Lors d’une apparition sur Le spectacle tardif avec Seth MeyersHolland a réfléchi à son parcours, qui a commencé avec ses débuts dans le rôle de Peter Parker dans Spider-Man : Retrouvailles en 2017.

« J’ai été choisi pour incarner Spider-Man il y a près de dix ans. Cela a changé ma vie pour le mieux, et je serai toujours reconnaissant envers Marvel et Sony », a déclaré Holland, 28 ans, à l’animateur de l’émission de fin de soirée. « Mais j’étais sous ce contrat. J’avais ce contrat de six films, et en réalité, je devais simplement me présenter au travail, me tenir là où on me l’avait dit et lire les lignes. »

Avec ce contrat derrière lui, Holland avait désormais le choix : « Maintenant que c’est fini, cela signifie que j’ai ce choix à faire : dois-je revenir ? Ne dois-je pas revenir ? »

Cependant, Divertissement hebdomadaire a confirmé que Holland était bel et bien de retour, la production du prochain opus devant commencer l’été prochain.

Les fans peuvent s’attendre à la suite de celui de 2021 Spider-Man : Pas de chemin à la maisonqui sera réalisé par Destin Daniel Cretton, succédant à Jon Watts, qui a réalisé les trois précédents films de Holland Homme araignée films.

Le film très attendu devrait sortir le 24 juillet 2026.