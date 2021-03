Faust est joué par le ténor français Benjamin Bernheim, qui est régulièrement invité dans les plus grands opéras européens. Il s’est produit au Wiener Staatsoper, au Staatsoper de Berlin, à l’Opéra national de Bordeaux, au Royal Opera House de Londres et bien d’autres. Il décrit son personnage, Faust, comme « un faux jeune homme parce qu’il a l’expérience de sa vie antérieure et il s’en souvient certainement ». Mais malgré cela, il estime « qu’il y a quelque chose de très humain dans son besoin d’être aimé, son besoin d’être accepté et de donner ».

